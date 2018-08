Šokujúci objav v Arizone: VIDEO Pod starou reštauráciou našli tajný tunel na pašovanie drog

Polícia následne začala pátrať po majiteľovi budovy Ivanovi Lopezovi a zatkla ho tento mesiac po tom, čo mu našli v aute niekoľko balíčkov metamfetamínu, kokaínu, heroínu a fentanylu. Zatknutie viedlo k prehliadke jeho domu a reštaurácie, kde agenti našli skrytý tunel smerujúci do domu v Mexiku, ktorý bol dostatočne veľký na to, aby ním mohli voľne prejsť ľudia.

Úrady nevedia určiť, ako dlho sa tunel používal, Lopezovi však budova patrila od apríla. Podľa súdnych dokumentov vláda verí, že muž je členom kartelu. Predtým ako ho 13. augusta zatkli, ho videli, ako z budovy viackrát vynáša balíčky, uvádza sa v dokumentoch. Lopez je momentálne vo federálnej väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu.

Špeciálny agent z HSI Scott Brown sa pre agentúru The Associated Press vo štvrtok vyjadril, že vytváranie tunelov je pre kartely finančne náročnejším spôsobom ako dostať drogy do USA. "Jednou z vecí, čo nám tunelovanie hovorí, je, že keď my posilňujeme infraštruktúru, zdroje, hliadky, ich to núti využiť viac nákladné cesty do USA," uviedol s tým, že vybudovanie tunela zaberie veľa času a môže stáť aj státisíce dolárov. "Tunely sú časovo náročný riskantný krok, ale určite sa ich počet zvýšil, odkedy sa posilnili opatrenia hraničnej bezpečnosti," dodal.