Svedkovia prehovorili o páde mosta v Janove: VIDEO Blesk udrel do piliera a bol koniec sveta

Medzi tých, ktorí prežili, patrí aj Davide Capello (33). Brankár amatérskeho klubu Legino sa dostal zo zničeného auta, ktoré sa nachádzalo medzi tonami oceľových a betónových trosiek. "Išiel som dolu spolu s mostom, neviem, čo ma zachránilo. Počul som tupý zvuk, videl som, ako cesta padá a ja spolu s ňou," povedal pre denník La Repubblica v nemocnici. "Bol som pri vedomí a okamžite som zavolal hasičov, potom mojej rodine, bolo to šokujúce, bol to zázrak," dodal.

Zranený Čech

S mostom sa zrútilo aj niekoľko kamiónov. Jeden z nich patril českej spoločnosti SPED-IT. Za jeho volantom sedel vodič Martin K (46). Konateľ firmy Václav Zázvůrek prehovoril o tom, čo sa vlastne v Taliansku dialo. "Poslednú polohu auta sme mali o 11:26 a už sme ho nevideli. Keď sme sa dozvedeli, že v Janove spadol most, začali sme hľadať nášho vodiča s autom a našli ho podľa fotiek na Twitteri. Hneď sme to začali riešiť s naším konzulátom v Taliansku a rozbehli sme aj cez našich talianskych partnerov nemocnice a potom sme za hodinu dostali správu, že to je skutočne náš vodič a že prežil," povedal Zázvůrek pre český Blesk.

"Hovorili sme s vodičom, je šťastný, že prežil, má zlomený nos, zlomené štyri rebrá od bezpečnostného pásu, prepichnuté pľúca a cíti sa v pohode. Je hrozne šťastný, že žije," dodal konateľ, ktorému Martin opísal svoje dojmy. "Išiel a zrazu bola tma a nebola cesta. Myslel si, že to neprežije."

Koniec sveta

"Blesk udrel do spodku piliera. Hneď potom sa začal drobiť betón a potom sa všetko zrútilo a bol koniec sveta," citovala La Repubblica člena štvorčlennej rodiny, ktorá sa tragédii prizerala. Ďalší svedok povedal agentúre ANSA: "Bolo krátko po pol dvanástej, keď sme videli, ako blesk zasiahol most, a potom sme videli, že most ide dole." Spomínaná rodina sa v starostlivosti psychológov spamätávala zo šoku. "Videli sme, ako stavba povolila a potom spadol dole prvý kamión," popísali svedkovia.

Rozrušená bola aj ďalšia prizerajúca sa: "Mám tú scénu stále pred očami. Ľudí, ktorí padali, ako sa most rozpadal. Nákladiaky, autá." Pred pádom časti viaduktu k nemu žena smerovala po ulici pod ním. "Bola som desať metrov od mosta, keď sa zrútil, ako by bol z múky. (...) Bol to zázrak, ale je mi ľúto tých úbohých ľudí, pretože ten most už mal problémy," povedala obyvateľka Janova o jednej z najvýznamnejších dopravných tepien mesta.

Apokalyptický pohľad

"Pohľad je to naozaj apokalyptický, ako by dopadla bomba," opísal reportér denníka La Repubblica miesto nešťastia, kde v tom okamihu silno pršalo. Uviedol tiež, že začul informáciu o dievčine, ktorá prechádzala pod viaduktom a utrpela vážne zranenia, smrť jej ale podľa neho nehrozí. "Situácia je naozaj dramatická. Ja som tu na mieste, ale myslím, že aj zvyšok mesta bude kompletne zablokovaný," povedal po nešťastí Matteo Pucciarelli.

Na spravodajských serveroch sa šírili aj videá a fotografie nákladného vozidla, ktoré zastavilo len niekoľko metrov od bodu zlomu. Šťastie mal tiež Corrado Cusano, ktorý vraj po kritickej časti mosta prešiel desať alebo dvadsať sekúnd pred jej zrútením. "Otočil som sa a videl, ako most padá," povedal vo vysielaní televízie Rai. Potvrdil, že za ním bola kopa vozidiel, "pretože sme stáli v kolóne".

Podobne vyviazol vodič kamiónu, o ktorom informoval web denníka Corriere Della Sera. "Vykreslil nám, že počul obrovský rachot a následne bol vymrštený z kamióna, ktorý spadol. On sa zachránil len s poraneným bedrom a ramenom," uviedol reportér talianskeho denníka.

Počet obetí stúpol na 35

Na frekventovanej diaľnici A10 v talianskom Janove sa v utorok pred poludním zrútila podľa niektorých zdrojov až 200-metrová časť mosta. Z výšky 45 metrov tak spadlo okolo 35 osobných áut a niekoľko kamiónov, vrátane českého, ktorého vodič prežil a podľa českého ministerstva zahraničia nie je v ohrození života. Pri nešťastí zomrelo podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA 35 ľudí a 16 ľudí so zraneniami previezli do nemocníc. Na záchranných prácach sa podieľalo až 300 hasičov. Medzi mŕtvymi sú tri deti vo veku 8, 12 a 13 rokov.

Príčina zrútenia mosta nie je známa. V čase nešťastia silne pršalo a niektorí ľudia tvrdia, že k nešťastiu prispelo podmáčanie pôdy. V talianskych médiách sa ale objavujú aj správy, že most zo 60. rokov minulého storočia bol často opravovaný a že experti upozorňovali na nedostatočnosť týchto opráv. Tiež guvernér Ligúrie Giovanni Toti v utorok uviedol, že údržba mosta sa ukázala ako nedostatočná.