MIMORIADNY ONLINE Tragédia v Taliansku: Pri páde mosta zahynulo 23 ľudí, aj dieťa! Zranený Čech

21:57 Fotografia uverejnená na Twitteri ukazuje, ako vyzeral most pred a po tragédii.

21:54 Taliansky červený kríž má na mieste špecialistov, vrátane psychológov, ktorí poskytujú pomoc rodinám obetiam aj evakuovaným. Údaje o dĺžke vozovky, ktorá sa zrútila, sa líšia: rad talianskych médií píše o zhruba stometrovom úseku, zatiaľ čo BBC informuje o približne dvesto metrovom úseku, čomu nasvedčujú aj satelitné snímky.

21:50 Príčina zrútenia mosta nie je známa. Na mieste stále pokračujú záchranné práce, na ktorých sa podieľa už 300 hasičov. Záchranári sú počas celého dňa v akcii. Taliansky premiér Conte poďakoval po príchode na miesto záchranárom. "Zachránili ľudí, ktorí padali 45 metrov a teraz sú živí a v nemocnici," poznamenal.

21:42 Kraj Ligúria, ktorého je Janov hlavným mestom, s odvolaním sa na hasičov na svojom twitteri skôr uviedol, že obetí je 35. Neskôr večer ale kraj na twitteri napísal, že oficiálne potvrdené je zatiaľ 23 mŕtvych.

21:40 Podľa agentúry AP Conte uviedol, že zahynulo 22 ľudí a 16 utrpelo zranenia. Obáva sa pritom, že konečný počet obetí sa ešte zvýši. Celú udalosť označil za "obrovskú tragédiu". Zároveň pochválil stovky záchranárov, ktorí stále pracujú na mieste. "Zachránili ľudí, ktorí padali 45 metrov a teraz sú živí a v nemocnici," poznamenal. Agentúra ANSA s odvolaním sa na zdroje v hasičskom zbore predtým uvádzala, že počet mŕtvych je 35 vrátane dieťaťa.

20:25 Celkovo 440 ľudí je nútených opustiť svoje domovy. Toto číslo sa môže zvýšiť, keďže hodnotenia týkajúce sa vysťahovania stále prebiehajú. Vyhlásilo to talianske mesto Janov. Civilná ochrana mesta Janov doteraz zabezpečila evakuáciu 11 budov a situácia je pod neustálym monitorovaním.

19:20 Veľké šťastie mal aj vodič kamiónu, o ktorom informoval web denníka Corriere Della Sera. "Vykreslil nám, že počul obrovský rachot a následne bol vymrštený z kamióna, ktorý spadol. On sa zachránil len s poranenými bedrami a ramenom," uviedol reportér talianskeho denníka.

19:15 K takmer zázračným sa radí prípad Davideho Capella, ktorý išiel cez Morandiho most v okamihu pádu. "Videl som, ako cesta predo mnou mizne a zostal som skamenený a bezmocný vo svojom aute, ktoré letelo dole," uviedol 36-ročný hasič. Jeho auto ale nedopadlo tvrdo a Davide sa z neho dokázal sám dostať. "Kolegovia hovoria, že to bol zázrak," dodal Capello.

19:10 "Ľudia v Janove používajú tento most dvakrát denne, nemôžeme žiť s infraštruktúrou postavenou v 50. a 60. rokoch (20. storočia)," povedal dnes námestník ministra dopravy Edoardo Rixi televíznu stanicu SkyNews24.

19:04 Len niekoľko hodín po nešťastí taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini vyzval k väčším investíciám do infraštruktúry a k ignorovaniu rozpočtových limitov EÚ, ak je to nutné. "Mali by sme sa sami seba opýtať, či rešpektovanie týchto limitov je dôležitejšie ako bezpečnosť talianskych občanov. Podľa mňa samozrejme nie," povedal Salvini.

19:00 Agentúra ANSA dnes pripomenula, že Morandiho most bol dlhodobo preťažený, vedie po ňom totiž frekventovaná diaľnice A10. Už dlhé roky sa pritom hovorí o odklonení diaľnice mimo Janov, ktoré by prevádzku na Morandiho moste uľahčilo. Podľa talianskych médií tento projekt však komplikuje nedostatok peňazí aj občianska ekologicka iniciatíva.

18:53 Firma prevádzkujúca most v talianskom Janove, ktorého časť sa dnes zrútila, odmietla, že by podcenila údržbu stavby. "Nebol absolútne žiadny dôvod, prečo by mal byť most považovaný za nebezpečný. Robili sme množstvo rôznych kontrol a žiadna z nich neukazovala, že by hrozilo niečo také," povedal agentúre ANSA Stefano Marigliano z firmy Autostrade. Dodal, že kontroly boli dokonca prísnejšie, než vyžaduje zákon.

18:44 Český vodič nie je v ohrození života; má zlomený nos a niekoľko rebier a bude si zabezpečovať prevoz do Čiech. Kedy sa vráti, ešte nie je jasné. Informoval o tom druhý konateľ SPED-IT Tomáš Kubíček. Spoľahlivý vodič, ktorý vo firme pracuje osem rokov, viezol tovar na vykládku blízkosti Janova. O tom, že kamión havaroval, sa firma dozvedela vďaka sledovaniu polohy vozidla prostredníctvom GPS. Tesne pred poludním sa súprava podľa GPS zastavila v inkriminovanom mieste. "Rodinu sme informovali. Samozrejme sú šťastní, že to prežil," uviedol Kubíček.

18:41 Desať minút pred pádom mosta tadiaľ prechádzal hráč národného futbalového tímu Mimmo Cruscito. "My všetci sme našťastie v poriadku. Hlboko súcitím so všetkými obeťami a ich rodinami. Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo," vyhlásil.

18:38 Český prezident Miloš Zeman zaslal talianskemu prezidentovi Mattarellovi kondolenčný telegram. Správu o zrútení časti Morandiho mosta v Janove prijal Zeman s "hlbokým zármutkom". "Dovoľte mi, aby som v tejto pohnutej chvíli vyjadril v mene českej verejnosti i v mene svojom hlbokú sústrasť Vám aj rodinám obetí," napísal český prezident.

18:35 Nemecká kancelárka Merkelová svoje kondolenciu vyjadrila tiež prostredníctvom twitteru. "Po strašnom zrútení mosta zasielam ľuďom v Janove a v Taliansku svoju sústrasť. Spolu s mnohými Nemcami som myšlienkami s obeťami a ich príbuznými," odkázala prostredníctvom oficiálneho twitterového účtu vládneho hovorcu Steffena Seiberta.

18:33 Tusk vyjadril svoj súcit prostredníctvom twitteru. "Moje srdce a moje myšlienky sú v Janove u všetkých obetí, ich rodín a blízkych," napísal Tusk.

18:31 Juncker vo svojom vyhlásení uviedol, že z katastrofy, ktorá si podľa aktuálnej bilancie vyžiadala 35 mŕtvych, je zdrvený a zarmútený. "V mene Európskej komisie vyjadrujem rodinám a priateľom tých, ktorí zomreli, a talianskemu ľudu svoju najhlbšiu účasť a úprimnú sústrasť," vyhlásil šéf únijnej exekutívy. Záchranárom poprial "silu a odvahu".

18:29 Sústrasť dnes po zrútení diaľničného mosta v Janove vyjadrila pozostalým obetí a Taliansku rad vrcholných predstaviteľov európskych krajín a Európskej únie, vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera, predsedu Európskej rady Donalda Tuska či nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

18:13 „Morandiho most neustále prechádzal nejakými rekonštrukciami a opravami. Najväčší problém predstavovala korózia konštrukcie. Most bol postavený technikou, aká sa už nepoužíva, a to sťažovalo jeho údržbu,“ uviedol stanici CNN inžinier Antonio Brencich.

17:58 "Situácia je naozaj dramatická. Ja som tu na mieste, ale myslím, že aj zvyšok mesta bude kompletne zablokovaný," povedal Matteo Pucciarelli.

17:53 "Pohľad je to naozaj apokalyptický, ako by dopadla bomba," opísal reportér denníka La Repubblica miesto nešťastia, kde po celý čas silne pršalo. Uviedol tiež, že začul informáciu o dievčati, ktorá prechádzala pod viaduktom a utrpela vážne zranenia, smrť jej ale podľa neho nehrozí.

17:50 Šťastie mal Corrado Cusano, ktorý vraj po kritickej časti mosta prešiel desať alebo dvadsať sekúnd pred jej zrútením. "Otočil som sa a videl, ako most padá," povedal vo vysielaní televízie Rai. Potvrdil, že za ním bola kopa vozidiel, "pretože sme stáli v kolóne".

17:49 Počet obetí stále stúpa. Na 35 stúpol počet mŕtvych v dôsledku utorňajšieho zrútenia diaľničného mosta v meste Janov na severozápade Talianska. Päť zranených je vo vážnom stave. Informovala o tom agentúra ANSA s odvolaním sa na zdroje v hasičskom zbore.

17:47 Rozrušená bola aj ďalšia prizerajúca: "Mám tú scénu stále pred očami. Ľudí, ktorí padali, ako sa most rozpadal. Nákladiaky, autá." Pred pádom časti viaduktu žena k nemu smerovala po ulici pod ním. "Bola som desať metrov od mosta, keď sa zrútil. Bol to zázrak, ale je mi ľúto tých úbohých ľudí, pretože ten most už mal problémy," povedala obyvateľka Janova o jednej z najvýznamnejších dopravných tepien mesta.

17:45 "Blesk udrel do spodku piliera. Hneď potom sa začal drobiť cement a potom sa všetko zrútilo a bol koniec sveta," citovala La Repubblica člena štvorčlennej rodiny, ktorý sa tragédii prizeral. Teraz sa v starostlivosti psychológov spamätáva zo šoku. "Videli sme, ako stavba povolila a potom spadol dole prvý kamión," opisovali svedkovia.

17:42 Rozpadol sa, ako by bol z múky. Tak opísala denníku La Repubblica dnešný pád časti diaľničného viaduktu v Janove žena, ktorá sa vraj v osudnom momente nachádzala v bezprostrednej blízkosti Morandiho mosta.

17:32 Počet obetí zrútenia časti diaľničného mosta v Janove stúpa. Podľa posledných správ zomrelo 35 ľudí. Novú tragickú bilanciu oznámil na svojom Twitteri kraj Ligúria s odvolaním na hasičov. Nezvestných je 10 osôb a vyše 13 je zranených.

17:31 Záchranári začali s evakuáciou okolia, boja sa, že by mohla spadnúť ďalšia časť mosta.

17:22 Na Facebooku reagovala aj slovenská polícia.

17:20 Taliansky minister vnútra Matteo Salvini je odhodlaný nájsť zodpovedných za dnešné nešťastie. „Spravíme všetko preto, aby sme našli zodpovedných za túto neľudskú katastrofu,“ napísal na Facebooku. Salvini zároveň poďakoval stovkám záchranárov, ktorí sú v teréne a vyjadril sústrasť pozostalým.

17:14 Polícia potvrdil 30 mŕtvych

Polícia práve potvrdila, že tragédia si vyžiadala 30 obetí, počet ranených je zatiaľ neznámy, prevyšuje však doterajších uvádzaných 13.

17:09 Na približne 30 stúpol počet mŕtvych v dôsledku utorňajšieho zrútenia diaľničného mosta v meste Janov na severozápade Talianska, potvrdil taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini. „Približne 30 ľudí je mŕtvych a mnoho ďalších je vážne zranených,“ povedal Salvini novinárom na Sicílii. Citovala ho agentúra Reuters.

16:58 „Silný vietor, zásah blesku aj podmočená pôda určite hrali svoju úlohu, určite však nie sú jedinou príčinou pádu mosta. K takejto tragédii vždy vedie viac vecí, tie ukáže až dôkladné vyšetrovanie,“ myslí si meteorológ stanice CNN Chad Myers.

16:57 Záchranári vyslobodili ďalšieho, už štvrtého človeka, ktorý prežil pád mosta. Ide o dospelého muža.

16:54 Tragédia miesto dovolenky, záchranári vo vrakoch áut objavili zbalené kufre a slnečníky.

16:51 Zrútenie Morandiho mosta je najtragickejším zrútením v Európe za 17 rokov.

16:49 Médiá oznámili, že dieťaťom, ktoré zomrelo pri páde mosta, bolo zrejme desaťročné dievčatko. Úrady správu zatiaľ nepotvrdili.

16:35 Medzi troskami mosta našli živú ženu. Pred niekoľkými minútami ju vyslobodili a odviezli vrtuľníkom.

16:34 „Město není na kolenou, zvládne se s tím vyrovnat a bude pokračovat ve svém rozvoji,“ prohlásil starosta Janova Marco Bucci.

16:32 Región Ligúria potvrdil, že približne 50 ľudí muselo byť z postihnutej oblasti vysídlených. Zároveň vypli plyn aj elektrinu.

16:27 Minister vnútra Salvini oznámil, že je už 30 potvrdených mŕtvych a desiatky vážne zranených.

16:02 Svedkovia miesto zrútenia mosta prirovnávajú ku scéne z katastrofického filmu. Hovoria dokonca o apokalyptickej scéne. Záchranné akcie spočiatku komplikoval hustý dážď, ktorý sa našťastie upokojil.

16:00 Na časti diaľničného mosta, ktorá sa dnes pred poludním zrútila v talianskom Janove, bolo v čase nešťastia 35 osobných áut a tri kamióny.

15:59 Televízia Rai informuje o 13 zranených. Hovorca civilnej obrany novinárom povedal, že časť mosta sa zrútila na dve priemyselné haly, v ktorých v tej dobe zrejme neboli žiadni ľudia. Statici preverujú zvyšnú časť mosta, ktorá nespadla. Zároveň sa záchrannými prácami sa plánuje alternatívna cesta, kadiaľ sa budú môcť ľudia vracať z dovoleniek na pobreží.

15:51 Po zrútení mosta zatiaľ nehlásia obete pochádzajúce zo Slovenska. Informoval o tom šéf tlačového oddelenia ministerstva zahraničia Igor Skoček. „Zatiaľ sa na nás neobrátili žiadni Slováci so žiadosťou o pomoc. Ešte však neboli identifikované všetky obete,“ povedal Skoček.

15:49 Podľa niektorých talianskych médií Morandiho most prezývali aj "chorý most". Od jeho otvorenia v 60. rokoch minulého storočia sa na ňom uskutočnilo niekoľko väčších rekonštrukcií, posledná v roku 2016.

15:44 Záchranári stále vyťahujú z trosiek ľudí.

15:38 V talianskych médiách sa objavili správy, že zrútený úsek mosta prechádzal práve rekonštrukciou. Televízia Rai citovala zástupcu prevádzkovateľa diaľnice Giovanniho Castellucciho, podľa ktorého ale most nebol nebezpečný.

15:35 Na miesto nešťastia zamieril taliansky premiér Guiseppe Conte, ktorý podľa úradov zostane v Janove do stredy. Pomoc už v súvislosti s nešťastím ponúkol francúzsky prezident Emmanuel Macron aj španielsky premiér Pedro Sánchez.

15:29 Počet obetí pri páde diaľničného mostu v Janove stúpol podľa talianskeho ministerstva dopravy na 22. Štátny tajomník ministerstva dopravy Rixi vyslovil obavu, že počet obetí nie je konečný. Záchranári zatiaľ z trosiek vytiahli osem zranených.

15:26 Český vodič, ktorého kamión sa zrútil z mosta, je v talianskej nemocnici. Zatiaľ nie je známy rozsah jeho zranení. „Áno, bol tam náš kamión, prvý kontakt s nemocnicou sme mali zhruba pred pol hodinou. Nás vodič komunikuje a prechádza vyšetreniami. Bližšie informácie budem vedieť zhruba za hodinu,“ povedal pre Blesk Správy konateľ firmy SPED-IT Václav Zázvůrek.

15:22 Podľa portálu tg24.tg.it sú dvaja ľudia vážne zranení. Uviazli v dome po páde mosta a teraz sú v nemocnici. 75-ročná žena sa priotrávila dymom potom, čo po páde mosta vypukol požiar. Muž vo veku 30 rokov má vážne poranenia hrudníka a hlavy. Tretím zraneným je 46-ročný Čech. Informácie im potvrdili lekárske zdroje z nemocnice San Martino.

15:17 Ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nemá informácie o úmrtiach cudzincov. „Slovenský konzul v Ríme je v kontakte s talianskym ministerstvo zahraničných vecí. Zatiaľ nemajú informácie o úmrtiach cudzincov, ale obete ešte nie sú identifikované,“ uviedlo pre Topky ministerstvo.

15:14 Denník La Repubblica zverejnil koláž mosta pred a po páde.

Železobetónový Morandiho most, známy aj ako most cez Polceveru, je súčasťou diaľnice A10 medzi Janovom a taliansko-francúzskou štátnou hranicou. Okrem rieky Polcevera sa pod mostom nachádzajú železničné koľaje, priemyselný areál, ale aj obytné domy. Tie po zrútení konštrukcie preventívne evakuovali, uviedla ANSA. V dôsledku havárie kolabovala doprava v celom Janove. Hasiči tiež vyjadrili obavy z možného výbuchu plynovodov, ktoré vedú pod zrúteným mostom.

15:10 Pri páde mosta v Janove sa zrútil aj český kamión pražskej firmy. Vodič to prežil, je pri vedomí a komunikuje. Informujú o tom české médiá.

15:09 Podľa najnovších informácií je už 20 mŕtvych a 9 zranených.

15:03 Podľa vyjadrenia hasičky Amalie Tedeschiovej pre televíznu stanicu RAI, ktoré prevzala AP, bolo zrútením mosta zasiahnutých zhruba 20 vozidiel. Niekoľko nákladných áut pritom dopadlo do miestnej rieky Polcevera, ďalšie stihlo zastaviť tesne pred chýbajúcou časťou mosta. Zranených prepravovali do nemocníc pomocou vrtuľníkov.

15:02 Podľa oficiálnych zdrojov našli v troskách a zničených vozidlách najmenej 11 mŕtvych vrátane jedného dieťaťa a päť ťažko zranených.

15:01 Podľa údajov, ktoré priniesla agentúra AP s odvolaním sa na správy súkromnej spravodajskej stanice Sky TG24, sa zrútila až 200-metrová časť mostovky, nachádzajúca sa 80 metrov nad zemou.

14:59 Do diaľničného mosta v Janove, ktorého časť sa v utorok dopoludnia zrútila, udrel blesk. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Uviedli to viacerí svedkovia, ktorých citovala na svojej webovej stránke tlačová agentúra ANSA.

14:54 Letecké zábery, ktoré zverejnili záchranári. V ohrození sú štyri veľké bytovky, ktoré mohli mať narušenú statiku.

14:48 Hasiči sa podľa agentúry AP obávajú, aby na mieste nešťastia neexplodovali rozvody plynu.

14:32 Minister vnútra Matteo Salvini je na mimoriadnom stretnutí. „Podrobne sledujeme situáciu po kolapse mosta v Janove. Ďakujem 200 požiarnikom (a všetkým ostatným hrdinom), ktorí už pracujú na záchrane životov,“ napísal na Twitteri.

Zdroj: Twitter/Matteo Salvini

14:23 Záchranári intenzívne pracujú a vyťahujú ľudí spod obrovských kusov mosta.

14:17 Medzi obeťami je aj dieťa.

13:57 Informácie o počte mŕtvych a ranených sa stále líšia. Štátny tajomník ministerstva dopravy Edoardo Rixi pre štátnu televíziu RAI potvrdil 7 mŕtvych a 4 ranených.

13:54 Z trosiek vytiahli zatiaľ šiestich ľudí, traja z nich sú v ohrození života.

13:48 Podľa prvých informácií je potvrdených 11 mŕtvych.

13:45 Podľa prvých správ zrútenie časti stavby aj s pilierom spôsobil zosuv pôdy. Vozovka sa zrútila počas prudkého dažďa, uviedol server RaiNews.

13:42 Pod troskami približne 100-metrovou časťou mostovky, ktorá sa nachádzala vo výške viac ako 40 metrov nad zemou, našli zasahujúce zložky zničené vozidlá s mŕtvymi osobami, uviedla na svojej webovej stránke tlačová agentúra ANSA bez uvedenia ich počtu.

Železobetónový Morandiho most, známy aj ako most cez Polceveru, je súčasťou diaľnice A10 medzi Janovom a taliansko-francúzskou hranicou. Okrem rieky Polcevera sa pod mostom nachádzajú aj železničné koľaje, priemyselný areál, ale aj obytné domy.

13:37 Podľa predošlej správy agentúry ANSA záchranári hovoria v súvislosti s haváriou o približne desiatich zasiahnutých vozidlách.

13:34 Záchranárom sa podarilo spod trosiek vyhrabať jednu živú osobu.

13:31 Záchranári informovali o desiatkach mŕtvych. Presný počet zatiaľ nie je známy.

13:23 Video pádu mosta, ktoré zverejnila polícia na Twitteri.

13:22 Polícia Talianska zverejnila fotografiu mosta.

13:20 Pád mosta zrejme narušil statiku budov. Ľudia nemajú vychádzať von, situácia je nebezpečná.

13:19 Na mieste zasahujú hasiči aj záchranári.

13:15 Počet obetí sa rapídne zvyšuje. Niektoré talianske médiá uvádzajú desiatky mŕtvych.

13:14 Pohľad na spadnutý most.

13:10 K situácii sa vyjadril aj taliansky minister dopravy Danilo Toninelli. „S obrovskými obavami sledujem, čo sa stalo v Janove. Vyzerá to na obrovskú tragédiu. Sme v úzkom kontakte s jednotakmi na mieste činu a smerujeme do mesta,“ napísal minister.

13:09 Podľa niektorých informácií sú zatiaľ dvaja mŕtvi.

13:08 Na mieste sú požiarnici, polícia a záchranná služba.

13:07 Agentúra ANSA uviedla, že sa zrútila približne 100 metrov dlhá časť mostnej vozovky. Z fotografií je zrejmé, že pod niektorými časťami zrútenej stavby sú budovy a železničná trať. Úroveň vozovky mosta je vo výške 45 metrov. Stavba pochádza zo 60. rokov minulého storočia.

13:05 Most sa zrútil na frekventovanej diaľnici v Janove na severe Talianska približne o 11:50 Denníku La Stampa napísal, že pod sutinami môžu byť ľudia.

Zatiaľ nie sú žiadne správy o mŕtvych alebo ranených, ale podľa denníka La Repubblica zrejme nejaké vozy spadli dole. Na miesto vyrazili požiarnici. InformovalI o tom talianske médiá. Podľa TG24 bolo v tom čase na moste osem áut.

Agentúra ANSA uviedla, že sa zrútila približne 100 metrov dlhá časť mostnej vozovky. Z fotografií je zrejmé, že pod niektorými časťami mosta sú tiež budovy.