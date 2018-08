VIDEO Šialený nápad indického poslanca: Do parlamentu prišiel preoblečený za Hitlera

Cieľom 67-ročného poslanca Naramalliho Sivaprasada, ktorý bol kedysi filmovým hercom, bolo poukázať na potrebu vyčleniť viac peňazí na rozvoj jeho domovského štátu Ándhrapradéš, čo podľa neho Módí sľúbil, ale nesplnil. Jeho výzor na spôsob Hitlera, ktorý doplnil nacistickým pozdravom pred médiami, nevyvolal zo strany iných zákonodarcov žiadne protesty.

TDP MP Sivaprasad dressed up as Hitler today to pass a clear message to the Centre#APDemandsJustice pic.twitter.com/WC0nTxmz9z