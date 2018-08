Slovinsko bude mať pravdepodobne menšinovú vládu: O jej zostavenie sa uchádza bývalý komik

Marjan Šarec

ĽUBĽANA - Päť politických strán, ktoré sa dostali v nedávnych voľbách do slovinského parlamentu, sa predbežne dohodlo na sformovaní menšinovej vlády a za premiéra navrhujú predsedu najsilnejšej z nich. Dezignovaným premiérom by sa tak mal stať Marjan Šarec, ktorého strana Zoznam Marjana Šareca (LMŠ) skončila vo voľbách druhá so ziskom 13 percent hlasov.