Otrasný prípad v USA: Polícia dostala šokujúci odkaz, FOTO muži držali 11 podvyživených detí

Polícia prehľadala pozemok po tom, ako dostala správu "Hladujeme a potrebujeme jedlo a vodu". Muži zákona miesto, kde deti našli, opísali ako malý zakopaný príves prikrytý plachtou, v ktorom nebola tečúca voda ani elektrina. Jediné jedlo, ktoré tam našli, bolo pár zemiakov a škatuľka ryže. Zatiaľ nie je známe, ako sa deti na miesto dostali.

