Džihádisti opäť desia! VIDEO unesených civilistov, zúfalá prosba o život pred popravčou čatou

Japonský novinár Džumpei Jasuda a Talian Alessandro Sandrini sa objavujú na dvoch rôznych videozáznamoch, ktoré sa ale navzájom veľmi podobajú. Obaja muži na nich kľačia pred múrom a majú na sebe oranžové kombinézy. Vedľa nich stoja ozbrojenci celí v čiernom a s kuklou na hlave.

Jasuda o sebe v 20-sekundovom videu tvrdia, že je Kórejčan, ale hovorí po japonsky. Uvádza, že nahrávka odfotil 25. júla. Novinár sa sťažuje, že je vo veľmi zlej situácii a prosí o čo najrýchlejšiu záchranu.

#Breaking #Italy #Terrorism

A footage of Alessandro Sandrini appeared some days ago: he is an Italian man that was captured by a militant organization (some sources say it is #HTS) in October 2016 between #Turkey and #Syria. pic.twitter.com/e5zbdFbrEJ