Tvrdá reakcia na tragédiu v Česku: Odporný hyenizmus! Ich mamy ignorovali, chlapci (†7) sa utopili

Česko-vietnamská spoločnosť v piatok vo vyhlásení požiadala políciu o vyšetrenie udalosti. Informácie o údajnej neochote personálu pomôcť vietnamským matkám spoločnosť čerpá z médií. "Vietnamci nie sú zločinci, ale neochota zachrániť ich dve deti pred utopením zločinom je! Žiadame, aby Polícia ČR tento xenofóbny a odporný ľudský hyenizmus vyšetrila a vinníci, aby boli vydaní súdu na potrestanie. Táto neochota pomôcť Vietnamcom pri záchrane života ich detí sa už nikdy nikde nesmie opakovať!" uviedol čestný predseda a hovorca Marcel Winter.

"U utopených bola nariadená súdna pitva. Zisťujeme tiež, či nedošlo k porušeniu nejakých bezpečnostných predpisov alebo protiprávnemu konaniu alebo či na smrti detí nenesie vinu nejaká iná tretia osoba," povedala ČTK policajná hovorkyňa Markéta Johnová.

Nešťastie sa stalo ešte vo štvrtok

V jazere sa vo štvrtok popoludní utopili dvaja sedemroční chlapci. Dispečing záchrannej služby prijal informáciu o stratených chlapcoch o 14:44. "Na miesto sme poslali dve posádky, hľadanie ale bolo neúspešné. Záchranári odišli späť na základňu po hodine, kde boli pripravení k výjazdu," povedala ČTK hovorkyňa záchrannej služby Petra Effenbergerová. Späť na miesto bola záchranná služba povolaná o 16:51, kedy sa chlapcov podarilo nájsť.

Oficiálne sa tak záchranári o stratení dvoch chlapcov dozvedeli po 14:30. Server Blesk.cz s odvolaním na svedkov uviedol, že chlapci zmizli už skôr, matkám ale nikto nevenoval pozornosť, zamestnankyne kúpaliska sa vraj ženám vysmievali. Televízia Prima s odvolaním sa na svedkov udalosti uviedla, že sa do riešenia situácie vložili ďalší návštevníci kúpaliska. Pracovníčky kúpaliska ale podľa nich nechceli vyvolávať chaos a obťažovať návštevníkov.

"Pretože sa hlásenie neustále opakovalo a nič sa nedialo, tak som išla do tej kancelárie a povedala som tej pani, čo vysielala hlásenie, že keď to nemá dlhšiu dobu žiadny výsledok, že by mala návštevníkov poprosiť, aby išli z vody von a vzali si k sebe svoje deti, aby bolo možné vôbec vyhodnotiť, kde nejaké dieťa bez rodičov je. Ona odmietla a povedala, že to robiť nebude a že nebude zbytočne vyvolávať chaos. a že nebude návštevníkov obťažovať," uviedla svedkyňa, ktorú citovala televízia Prima.

Nebolo jasné, kde sa deti nachádzajú

Po chlapcoch pátrali potápači i psovodi, nebolo jasné, či sú deti vo vode, alebo na brehu. Nedvěd webu iDnes povedal, že matky detí personálu neukázali, kde boli deti naposledy a že mohli byť vo vode. Preto prehľadávali len okolie a do vody sa nedívali. "Dostali sme informáciu, že sa deti stratili, nie že sú vo vode. Matky neukazovali na vodu, ale mysleli si, že deti sú niekde v okolí," povedal na webe riaditeľ areálu.

Do pátrania bol zapojený aj vrtuľník s termovíziou, ktorý bol ale následne odvolaný. Na otázku ČTK, či je možné, že pracovníčky kúpaliska odmietali matkám pomôcť, v piatok policajná hovorkyňa Johnová uviedla, že polícia všetky okolnosti preveruje.

"Zatiaľ čo matka behala zúfalá po pláži, ďalšiemu príbuznému dali bicykel, aby sa išiel sám pozrieť po okolí, či tam chlapci nie sú. V tom čase plavčík nesedel tam, kde má, ale bol v tieni, pretože mu bolo horúco. Všetci ostatní sa ďalej kúpali vo vode. Matka, čo sama nevedela skoro plávať, ako jediná skočila do vody a hľadala svoje deti. Nikto jej nepomohol, až ostatní návštevníci kričali, aby jej niekto pomohol," uviedla podľa serveru Blesk.cz svedkyňa Kristína.