FOTO Krvavá noc v New Orleans: Pri streľbe zahynuli traja ľudia

NEW ORLEANS - Streľba v New Orleans si vyžiadala troch mŕtvych a sedem zranených. Hovorca miestnej polície Aaron Looney povedal, že prípad sa stal v sobotu v noci. Zranených previezli do nemocnice, ich zdravotný stav však nie je známy. Polícia zatiaľ nikoho nezatkla a prípad vyšetruje.

Starostka LaToya Cantrell uviedla, že takéto incidenty sa nemôžu opakovať. "V New Orleans nie je miesto pre takéto násilie. V mene všetkých obyvateľov mesta hovorím, že sme znechutení a nahnevaní a máme toho viac než dosť. Ďalšie tri životy sú preč. Musí to skončiť," vyjadrila sa. Zdroj: SITA/Matthew Hinton /The Advocate via AP