Zeman sa stretol s premiérom Babišom: V Lánoch hovorili o rozpočte na rok 2019

Tak prezident, ako aj predseda vlády sa pri tejto príležitosti zhodli na tom, že návrh na zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe o desať percent, ktorý pochádza z dielne odborov, nie je adekvátny. Šéfka rezortu financií označila diskusiu za veľmi vecnú a konštruktívnu a zdôraznila, že sa prezident zaujímal o východiska pri zostavovaní návrhu rozpočtu.

Podľa Schillerovej slov by sa už začiatkom augusta mal začať seriál rokovaní jej ministerstva s predstaviteľmi ďalších rezortov, pričom najviac peňazí by malo smerovať do dôchodkovej a sociálnej oblasti, školstva, ale aj do investičnej sféry.

Príjmová strana rozpočtu by sa mala podľa Babiša zvýšiť o 106 miliárd Kč, výdajová o 79 miliárd Kč. Rezort financií však až do roku 2021 ráta každoročne s rozpočtovým deficitom vo výške 50 miliárd Kč. Nielen opozícia, ale aj prezident to len nedávno vo vystúpení na pôde Poslaneckej snemovne

Parlamentu ČR skritizoval s tým, že v období hospodárskeho rastu by sa malo usilovať o vyrovnaný, ak nie prebytkový rozpočet. V sobotu sa však v Lánoch o prezidentových výhradách nehovorilo, uviedol na tlačovej konferencii premiér.

Prezident sa stretne s Maláčovou v utorok

Vymenovanie novej českej ministerky práce a sociálnych vecí Jany Maláčovej sa uskutoční 30. júla netradične na zámku v Lánoch. Informovali o tom v sobotu české médiá s odvolaním sa na hovorcu hlavy štátu Jiřího Ovčáčka.

Český prezident Miloš Zeman, ktorý sa v utorok 24. júla popoludní stretne v Lánoch s dezignovanou šéfkou českého rezortu práce a sociálnych vecí, chcel Maláčovú pôvodne vymenovať do funkcie už budúci týždeň, napokon sa však rozhodol posunúť tento akt až na ďalší pondelok.

Maláčová nahradí na čele rezortu odstúpivšieho Petra Krčála, ktorý ponúkol rezignáciu v súvislosti s podozrením z plagiátorstva. Ako je známe, vo vládnom kabinete premiéra Andreja Babiša došlo k ešte jednej personálnej zmene, keď ministerku spravodlivosti Taťánu Malú podozrivú takisto z plagiátorstva nahradil po jej rozhodnutí abdikovat Jan Kněžínek.