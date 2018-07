Šokujúce VIDEO Zemana zo stretnutia s Kiskom! Z jeho stavu ide hrôza, AHA, veď on je úplne mimo

Rozruch vzbudil záznam z brífingu oboch prezidentov, na ktorom Zeman pravdepodobne zápasí s nepriazňou vysokých teplôt. Šéf Vyšehradu tam v spoločnosti Andreja Kisku niekoľkokrát smrká nos a kymáca sa na stoličke, okrem toho má zrejmý problém koncentrovať zrak. Po týchto záberoch je na mieste pochybovať, či je zdravotný stav českého prezidenta v poriadku. Na VIDEU je vidieť nepríčetný pohľad, padajúcu hlavu, vyblednutého a trápiaceho sa Zemana. Navyše zo správania Kisku vyplýva, že ani našemu prezidentovi to nebolo moc príjemné v takomto stave s českým prezidentom sedieť za jedným stolom.

Zemanov dezorientovaný prejav okomentovali aj užívatelia na internete. Tí českú hlavu štátu prirovnávajú k „zombie“ a o celej situácii sa vyjadrujú ako o trapase a hanbe. Iní za jeho ťažkosťami vidia alkohol, alebo v opačnom prípadne „absťák“. „Najlepší je výraz pána Kisku, ktorý si praje, aby mohol byť kdekoľvek inde,“ komentoval užívateľ na Facebooku.

Koniec historickej cesty

Bývalé letné sídlo prezidentov Československej republiky, zámok v Topoľčiankach, prezidentov Slovenskej a Českej republiky Andreja Kisku a Miloša Zemana privítalo v nedeľu. Do Topoľčianok pricestovali špeciálnym vlakom, ktorý poháňal parný rušeň.

Súčasťou súpravy bol historický vozeň Aza 80 vyrobený v roku 1930 pre prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. "Chcem poďakovať českému prezidentovi, že sme mohli spolu absolvovať časť cesty z rodiska T. G. Masaryka do Topoľčianok, ktoré prvýkrát navštívil pred 95 rokmi," povedal Kiska.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Kotlebu si nepraje

Podľa Zemana sa stretnú obaja prezidenti ešte štyrikrát. "Čaká nás stretnutie prezidentov Vyšehradskej štvorky na Štrbskom plese, stretneme sa vo Vladislavskej sále Pražského hradu i v Martine, pod podmienkou, že tam nebude Marian Kotleba," povedal Zeman. Posledným stretnutím bude jarná návšteva slovenského prezidenta v Lánoch, ktorá bude jeho rozlúčkovou návštevou vo funkcii prezidenta.

Prezidenti počas návštevy v Topoľčiankach položili kytice pri soche T. G. Masaryka a podpísali pamätné listy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. "Ak by sa to vtedy neudialo, dnes by Slovensko v tej forme, ako ho poznáme, neexistovalo. Pred 100 rokmi zakladatelia československého štátu Masaryk a Milan Rastislav Štefánik dovŕšili svoje úsilie o to, aby sme mali svoj štát, svoje územie a svoju štátnosť. Môžeme sa im len poďakovať za to, čo v danom období spravili, a nebolo to jednoduché," zhodnotil Kiska.