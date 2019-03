Pilot požiadal o návrat: Letoví dispečeri boli z jeho dôvodu v šoku, takéto niečo ešte nezažili

RIJÁD - Mladej mamičke, ktorá sa chystala letieť zo Saudskej Arábie do hlavného mesta Malajzie, sa obrátil život naruby po tom, čo na palube zistila, že svojho syna zabudla v čakárni pri termináli. Vystrašená žena okamžite zalarmovala posádku a mala šťastie. Let bol stopnutý a ona sa mohla znovu stretnúť so svojím dieťaťom.

Rozhovor pilota, ktorý požiadal riadenie letovej prevádzky v arabčine a angličtine o povolenie na návrat, sa stalo hitom na sociálnych médiách. „Nech je Boh s nami. Môžeme sa vrátiť, alebo čo ďalej?"

Jedného z prekvapených dispečerov potom počuť, ako hovorí kolegovi: „Tento let žiada o návrat... cestujúci zabudol svoje dieťa v čakárni, strašné niečo.“ Potom dodáva: „OK, choď späť k bráne. Toto je pre nás niečo úplne nové!“

Podľa správ Gulf News sa bizarný incident odohral na letisku Kráľa Abdulazíza v Džidde cez víkend po tom, čo lietadlo už bolo vo vzduchu. Pilotovi sa dostalo množstva pochvalných komentárov za jeho ľudskosť a vyhodnotenie prípadu ako "núdzovú situáciu".

Ilustračné foto Zdroj: thinkstock

Každopádne pre matku a syna malo všetko dobrý koniec, aj keď nie je známe, ako sa žene podarilo zabudnúť na to, že má na palubu zobrať aj svoje dieťa. Ak si však iní rodičia myslia, že im by sa niečo také nestalo, mali by viac vážiť slová.

Britský expremiér zabudol svoju dcéru

Svoje o tom podľa denníka The Telgraph vedia aj bývalý britský premiér David Cameron a jeho manželka Samantha, ktorí si dali v roku 2012 nedeľný obed v hostinci v grófstve Buckinghamshire a odišli bez svojej vtedy osemročnej dcéry Nancy.

Po stretnutí s priateľmi totiž nasadol každý do iného auta, a to, že dcéra nie je v žiadnom z nich si uvedomili až potom, čo dorazili do cieľa. Našťastie cesta bola krátka, trvala iba 15 minút.

Zdroj: SITA

David Cameron okamžite volal do podniku, kde ho ubezpečili, že Nancy je v poriadku. Manželka expremiéra sa potom vrátila späť na miesto, kde našla dcéru v bezpečí, ako pomáha personálu.