TEST OSOBNOSTI: Aký typ inteligencie u teba prevažuje?

Inteligencia má viacero „farieb“. Existujú rôzne typy samostatného myslenia, niektorí totiž lepšie zvládajú logiku, iní sú citliví voči emóciám, ďalší vynikajú v kreativite či v oblasti medziľudských vzťahov. Zistí, aký typ inteligencie prevláda u teba.
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