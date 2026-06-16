Slovensko čaká prudký ZLOM v počasí: Najskôr prehánky a búrky, potom... Teploty vystrelia poriadne vysoko!

BRATISLAVA - Na Slovensko mieri neúprosná vlna horúčav, ktorá v najbližších dňoch poriadne preverí odolnosť obyvateľov aj infraštruktúry. Teplomery môžu ukázať až +38 °C, čo bude jedna z najvyšších hodnôt tohto leta. Kým milovníci slnka a kúpalísk sa tešia, meteorológovia varujú pred záťažou, ktorú takéto teploty prinášajú.
Už v utorok sa Slovensko ocitne medzi dvoma výraznými tlakovými systémami – vysokým tlakom nad juhom Európy a nížou nad severovýchodom kontinentu. Výsledkom bude prúdenie veľmi teplého vzduchu od západu, ktorý postupne pokryje celé územie, píše iMeteo.sk. Počasie bude prevažne jasné až polooblačné, len na východe sa môžu objaviť krátkodobé zrážky. Ráno ešte hrozí hmla a nízka oblačnosť, no cez deň sa teploty vyšplhajú až na +28 °C. V dolinách sa v noci môžu objaviť aj slabé prízemné mrazy – posledné chladné výdychy pred príchodom tropického vzduchu.
V stredu môže byť oblačno, hrozia prehánky a ojedinelé búrky, najmä popoludní. Aj napriek tomu bude veľmi teplo – denné teploty sa dostanú na hranicu +30 °C, čo znamená prvý tropický deň tohto týždňa. "V teplom vzduchu sa stredná Európa bude nachádzať v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň k nám bude od severovýchodu zasahovať vo vyšších vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku," predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav.
Koniec týždňa bude horúci
Vo štvrtok sa nad alpskou oblasťou ustáli tlaková výš, ktorá prinesie takmer bezoblačné nebo a prudké oteplenie. Teploty vystúpia na +28 až +33 °C, pričom zrážky sa vyskytnú len výnimočne.
Od piatka do nedele sa Slovensko ocitne v srdci horúcej vzduchovej hmoty. Počasie bude jasné až polooblačné, miestami s prechodnou oblačnosťou. Najvýraznejšie oteplenie príde počas víkendu. Teploty sa vyšplhajú nad +35 °C, v najteplejších oblastiach až k +38 °C. Ani noci neprinesú úľavu – tropické noci s minimami nad +20 °C sa stanú realitou.