V občianskych preukazoch by mohli byť zapísané odtlačky prstov a podoba tváre

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.