Ustanovujúca schôdza pravdepodobne bude do konca týždňa, povedal Kollár

Boris Kollár a Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Je vysoko pravdepodobné, že ustanovujúca schôdza parlamentu by sa mohla konať do konca týždňa, hovorí predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Potom bude podľa neho už len otázkou dní, kedy bude vymenovaná nová vláda. Veci sa podľa neho posunú aj po pondelkovom (16. 3.) stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej so súčasným a budúcim premiérom. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike v diskusii so zástupcom OĽaNO Eduardom Hegerom, podpredsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou a predsedom SaS Richardom Sulíkom.