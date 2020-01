SaS na dnešnej konferencii predstaví volebný program: Má byť návodom na lepšie Slovensko

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO zo začiatku januára by stranu volilo 6,8 percenta voličov. Agentúra Polis Slovakia jej zasa začiatkom decembra namerala voličskú podporu na úrovni 5,2 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára.

V polovici októbra opustilo SaS po nezhodách s jej predsedom Richardom Sulíkom niekoľko významných členov strany, ktorí následne vstúpili do Demokratickej strany. Od SaS odišli napríklad poslanci Národnej rady SR Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Jozef Rajtár či Natália Blahová.