Gál by malý záujem o členstvo v disciplinárnych senátoch riešil novým súdom

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) očakáva ešte menší záujem o členstvá právnikov v disciplinárnych senátoch, obzvlášť po ostatných kauzách spojených so sudcami. Východisko vidí v zriadení Najvyššieho správneho súdu. Uviedol to v rozhovore.

„Nie je to len otázka peňazí, je to skôr otázka ľudí, ktorých by sme tam vedeli nominovať a tých záujemcov je veľmi málo,“ odpovedal Gál na otázku, ako sa dá motivovať členstvo v disciplinárnych senátoch. „Tí ľudia sú potom vystavení strate svojho súkromia, aj zo strany médií, takže takmer nikto o to nemá záujem,“ vysvetlil. Doplnil, že po ostatných mesiacoch očakáva ešte menší záujem.

Na výkonnosť disciplinárnych senátov sa sťažovala v rozhovore aj prezidentka Zuzana Čaputová. Súdna moc má podľa jej slov stáť na dvoch dôležitých pilieroch. Jeden pilier je nezávislosť, ktorá je na Slovensku podľa prezidentky silno garantovaná a rešpektovaná, druhý pilier je zodpovednosť. "Výkonnosť disciplinárnych senátov, pokiaľ ide o vnútroočistný mechanizmus v rámci súdnictva, však na Slovensku dobre nefunguje a treba to zmeniť," spresnila.

Východisko vidí Gál v zriadení Najvyššieho správneho súdu po vzore Českej republiky. Ten by mal zriadené profesionálne senáty s touto agendou a neboli by teda pri Súdnej rade, ako je tomu teraz. Zriadenie takéhoto súdu však táto vláda už nestihne. „Na tomto materiáli, ktorý je čisto odborný a nie politický, intenzívne v súčasnosti pracujeme. Môj nástupca to nájde už pripravené,“ uzavrel minister.