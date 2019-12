Prezidentka: Ak má byť zákon o pozemkových úpravách prijatý, tak v novom znení

Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Jana Birošová

BRATISLAVA – Ak má byť novela zákona o pozemkových úpravách prijatá nanovo, tak v novom znení, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. V pondelok to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 20. decembra túto novelu vetovala a vrátila zákon do Národnej rady (NR) SR.