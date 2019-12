Vandalizmus na Slovensku nemá miesto, tvrdí Čaputová

BRATISLAVA - Vandalizmus na Slovensku nemá miesto, takéto konanie nesmieme tolerovať. Zdôraznila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v reakcii na správu o poškodení náhrobných kameňov na židovskom cintoríne v Rajci, ale i podobný incident, ku ktorému došlo na židovskom cintoríne v Námestove.

"Je to veľmi nebezpečná hra so strachom a vyvolavaním napätia v spoločnosti. Dotknutí sú nielen pozostalí a ich blízki, ale celá židovská komunita, ktorá práve včera zapaľovala prvú sviečku na chanukii," uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom stanovisku. Na židovskom cintoríne v Rajci (okres Žilina) poškodili neznámi vandali zhruba dvadsať náhrobných kameňov, väčšinou z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Podľa predsedu žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavla Frankla ich poškodili v období od 4. decembra do 22. decembra.

"V súvislosti s danou udalosťou sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. Vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Nikola Kačkovič. V decembri 2019 to nie je jediný prípad vandalizmu na židovskom cintoríne. Neznámi vandali zničili aj 59 pomníkov na židovskom cintoríne v Námestove.

Podľa predsedu občianskeho združenia Pamätaj Karola Kurtulíka to zistili aktivisti v pondelok (16. 12.). Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku.