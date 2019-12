Ako tri drahokamy na recepcii v paláci! FOTO Čaputová zažiarila po boku kráľovského dua

V utorok sa v Londýne konala slávnostná recepcia pri príležitosti 70. výročia založenia NATO, ktorú usporiadala britská kráľovná Alžbeta II., ako aj recepcia organizovaná predsedom vlády Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom.

Čaputová sa zladila s Kate aj kráľovnou

Prezidentka Zuzana Čaputová zvolila zelené šaty s čiernym motívom a k tomu čierne lodičky. Zdá sa, že pre rôzne tóny zelenej sa rozhodla aj kráľovská časť recepcie.

Vojvodkyňa Kate vo výrazne zelených šatách žiarila. Doplnila ich šperkami, medzi ktorými nechýbal ani jej zásnubný prsteň so zafírom.

Rôzne odtiene zelenej zvolila aj kráľovná Alžbeta II., ktorej elegatný kostým naozaj pristali.

Neprehliadnuteľnou bola aj Melania Trump, ktorá zvolila dlhý žltý kabát, spod ktorého jej vykúkali ružové šaty. Outfit doplnila ružovými lodičkami. Medzi hosťami rozhodne žiarila.

Na recepcii sa zúčastnili hlavy štátov členských krajín NATO spolu s niekoľkými členmi kráľovskej rodiny. Okrem následníka trónu princa Charlesa s manželkou Camillou prišla aj vojvodkyňa Kate. Prítomní boli aj ďalší lídri ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, americký prezident Donald Trump s manželkou, francúzsky prezident Emmanuel Macron či kanadský premiér Justin Trudeau.

Trudeau si uťahoval z Trumpa

Rozhovoru na recepcii v Buckinghamskom paláci, počas ktorého Trudeau žartuje na Trumpov účet, sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, holandský premiér Mark Rutte a jeho britský kolega Boris Johnson.

Na zábere je vidno aj britskú princeznú Anne.Americký prezident Donald Trump obvinil kanadského premiéra z "dvojtvárnosti" po tom, čo sa na internete objavil videozáznam z utorňajšej recepcie v londýnskom Buckinghamskom paláci, na ktorom si Justin Trudeau zo šéfa Bieleho domu spolu s ďalšími lídrami zrejme uťahuje.

Informovala o tom agentúra AFP. „Je dvojtvárny. Podľa mňa je to milý človek, ale, viete, pravda je taká, že som mu vyhodil na oči skutočnosť, že neplatí dve percentá a je mi jasné, že z toho veľmi šťastný nie je. Neplatí dve percentá a mal by platiť dve percentá. Kanada na to má,“ povedal na okraji summitu NATO v Londýne americký prezident.