Témou britských volieb sa stal chorý chlapček v premiérovom vrecku: FOTO ako hlavná zbraň

Na fotografii, ktorá ešte viac vyhrotila už i tak napätú situáciu pred voľbami, je štvorročný Jack Williment, ktorý počas čakania na výsledky u lekára leží v nemocnici na zemi a je prikrytý matkiným kabátom. Médiá podporujúce labouristov začali fotografiu prezentovať ako symbol zlého stavu britských nemocníc a celého britského zdravotníctva, ktoré je pod konzervatívcami finančne poddimenzované. To už uznávajú aj samotní konzervatívci a sľubujú nápravu.

The PM initially refused to look at the picture of Jack Williment-Barr on the Leeds General Infirmary floor and took a reporter's phone away. https://t.co/7FhF1lmMDk

Tému dňa z fotografie spravil denník Daily Mirror, ktorý podporuje labouristov. Fotografiu v pondelok zverejnil na titulnej strane, aj s rozhovorom s chlapcovou matkou, ktorá hovorí, že síce doteraz vždy volila konzervatívcov, ale po najnovších skúsenostiach s britským zdravotníctvom bude po prvýkrát v živote voliť labouristov.

Podľa britských médií to však bola až následná reakcia premiéra Johnsona, ktorá z neho spravila hlavného porazeného dňa. Johnson sa totiž na fotografiu, ktorú mu počas rozhovoru ukazoval na svojom mobile reportér televízie ITV, vytrvalo odmietal pozrieť a namiesto toho hovoril do kamery frázy o podpore zdravotníctva.

Najväčší trapas pre Johnsona prišiel až na konci interview, keď ho reportér vyzval, aby mu vrátil telefón, ktorý sa medzičasom "zázračne" ocitol v premiérovom vrecku. Až vtedy vysvitlo, že Johnson, zrejme v záujme toho, aby ho novinár neustále dotieravo nekonfrontoval s inkriminovanou fotografiou, mu mimo kamery zobral z ruky mobil a strčil si ho do vrecka.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ