Matovič tvrdí, že premiér si príplatkami kupoval hlasy policajtov vo voľbách

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si svojím vystúpením pred policajnými odborármi chcel kupovať hlasy policajtov vo voľbách. Vyhlásil to predseda OĽaNO Igor Matovič s tým, že by mohlo ísť o volebnú korupciu.

Matovič sa odvoláva na nahrávku, na ktorej predseda vlády hovorí o príplatkoch pre policajtov, ale aj záchranárov horskej služby a hasičov. Pellegrini trvá na tom, že hlasy policajtov nekupoval. Tvrdí, že išlo o verejný prejav, teda nešlo o tajné tvrdenia.

Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii citoval Pellegriniho slová z nahrávky, kde hovorí, že zvýšenie vybavila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). "Ja som sa jej pýtal, či je schopná to spraviť, má na to mechanizmus, nejakým plošným papierom to podpíše, čiže sa to stíha," citoval Matovič premiérové slová s tým, že chceli stihnúť zvýšenie do volieb.

Avizoval podnet na štátnu volebnú komisiu. Premiér na nahrávke hovorí o príplatkoch pre policajtov, hasičov a záchranárov horskej služby vo výške 120 eur, respektíve 160 eur pre policajtov v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rozhodnutie o zvýšení osobného príplatku podľa Pellegriniho slov nie je jednorazové, má platiť dlhodobo, už od prvého decembra tohto roku. "Či aj v marci, to už povie nová vláda. Ja vám môžem povedať, že ak budem ja premiér, tak aj v marci, aj apríli," povedal v nahrávke. Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) v tejto súvislosti dodal, že ak bude hnutie súčasťou vlády, sociálne opatrenia rušiť nebudú.

Predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss odmieta, že by si premiér zvyšovaním platov policajtov kupoval ich hlasy pred voľbami. Zvyšovanie platov oznámil premiér podľa Kissa na kongrese policajtov, ktorý sa konal 6. a 7. novembra. Premiér podľa neho nikoho nežiadal, aby vo voľbách podporil jeho alebo určitú stranu.

Pellegrini odmieta, že by si príplatkami kupoval policajtov

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) trvá na tom, že si svojím vystúpením na konferencii policajtov nekupoval ich hlasy. V reakcii na slová predsedu OĽaNO Igora Matoviča uviedol, že išlo o verejný prejav, teda jeho tvrdenia neboli tajné. Podľa Pellegriniho išlo o verejné stretnutie s policajnými odborovými organizáciami z celého Slovenska, kde bolo viacero médií a každý si mohol robiť záznam. Odmieta, že by hovoril niečo tajné, z čoho by sa mala robiť senzácia.

"Je logické, že keď sa nás spýtali, že kde majú garanciu, že im niekto na tieto osobné príplatky v budúcnosti nesiahne, moja odpoveď bola jasná a zrozumiteľná. Bola to odpoveď na otázku, že, samozrejme, pokiaľ som predsedom vlády, môžem garantovať, že im nikto na tieto osobné príplatky nesiahne, ale čo bude po voľbách, to už ja zaručiť samozrejme neviem," povedal Pellegrini v pondelok novinárom s tým, že ide o štandardné vyjadrenie, ktoré používa aj pri iných sociálnych opatreniach.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Šéf policajných odborárov vinu taktiež odmieta

Predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss odmieta, že by si premiér zvyšovaním platov policajtov kupoval ich hlasy pred voľbami. Na pondelkovej tlačovej konferencii tak reagoval na medializovanú nahrávku, na ktorej predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) hovorí o príplatkoch pre policajtov.

"Tieto zvyšovania platov neboli ani v tichosti ani nejakým spôsobom utajovane dohodnuté a určite nesúhlasím, že by to malo byť kupovanie hlasov policajtov vo voľbách," vyhlásil Kiss. Premiér podľa neho nikoho nežiadal, aby vo voľbách podporil jeho alebo určitú stranu.

Viktor Kiss Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Dodal, že policajti si svojou prácou zvýšenie platov zaslúžili. Zároveň poukázal na to, že zvyšovanie dohadovali dlhší čas. Dôvodom bolo aj tohtoročné zvyšovanie platov vojakov. Zväz upozorňoval na možné odchody policajtov k armáde, ktoré by mohli mzdové rozdiely spôsobiť. Zvyšovanie platov oznámil premiér podľa Kissa na kongrese policajtov, ktorý sa konal 6. a 7. novembra.

"Do tej doby nebolo všetko isté, túto situáciu ešte potrebovali prebrať na Bezpečnostnej rade štátu, odkiaľ prišli s tým, že to bolo odobrené," zdôvodnil s tým, že prítomných bolo 170 delegátov. "Všetkým povedal, povedzte to ďalej, aj ostatným," dodal na adresu premiéra. Premiér na nahrávke hovorí o príplatkoch pre policajtov vo výške 120 eur, respektíve 160 eur pre príslušníkov v Bratislavskom a Trnavskom kraji.