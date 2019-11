Novela zákona umožní Ministerstvu obrany zriadiť vlastnú autoškolu

BRATISLAVA - Autoškola v pôsobnosti Ministerstva obrany (MO) SR má skvalitniť výcvik vodičov Ozbrojených síl SR a zároveň byť vstupným bonusom pre uchádzačov o zamestnanie v rezorte obrany. Uviedla to hovorkyňa MO SR Danka Capáková. Zriadiť vojenskú autoškolu ministerstvu umožňuje na jeseň prijatá novela zákona o autoškolách, ktorá reagovala na požiadavky rezortu obrany a vnútra.

"Novela zákona ustanovila technické a technologické výnimky a tiež výnimky prevádzkovateľa autoškoly, ktoré bude rezort obrany v rámci zriadenia autoškoly využívať," priblížil rezort obrany. Autoškoly prevádzkované ministerstvami obrany a vnútra boli napríklad vyňaté z jednotného informačného systému cestnej dopravy a z povinnosti používať pri vykonávaní vodičských kurzov identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel.

Vojenská autoškola by podľa rezortu obrany mala školiť záujemcov v kategóriách B, C1, C, D1, D, C1E. Konkrétny termín jej vytvorenia ešte nebol stanovený, podmieňujú ho ďalšie organizačno-technické opatrenia. Fungovať by mohla pod Vojenskou políciou. "Vytvorenie vojenskej autoškoly je v súčasnosti v štádiu analýz a rokovaní expertných skupín v rámci jednotlivých zložiek rezortu obrany," dodáva rezort.

Rezort obrany prevádzkoval vlastnú autoškolu do roku 2003, dôvodom jej zrušenia boli podľa ministerstva reorganizačné zmeny a s tým spojené znižovanie tabuľkových počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov. "Zároveň sa prechádzalo na profesionálnu armádu s predpokladom regrutácie občanov, ktorí už majú potrebné vodičské oprávnenia," vysvetlilo ministerstvo. V súčasnosti je rozširovanie a získavanie vodičských oprávnení riešené nákupom kurzov v civilných zariadeniach. Novelu zákona o autoškolách v novembri podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.