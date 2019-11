Slovensko bude mať nových veľvyslancov: Prezidentka im odovzdala poverovacie listiny

"O chvíľu sa vydáte na cestu do krajín vášho vyslania, kde budete hájiť Slovensko a jeho záujmy. Každá z týchto krajín je jedinečná a predstavuje špecifické výzvy aj príležitosti. Či je to Nemecko a Holandsko, ktoré sú pre Slovensko nielen mimoriadne dôležití ekonomickí partneri no zároveň spojenci a veľmi vplyvní členovia Európskej únie, ktorí budú významnou mierou formovať spoločnú európsku budúcnosť alebo Srbsko a Gruzínsko, ktoré predstavujú dôležitých partnerov pre stabilitu v našom širšom susedstve a zároveň Mexiko, ktoré je významným lídrom v regióne Latinskej Ameriky,“ povedala v príhovore prezidentka Čaputová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prezidentka zároveň dodala, že úroveň a charakter vzťahov s jednotlivými krajinami môže byť rozdielna, avšak v jednom očakáva, že pôsobenie veľvyslancov bude jednotné. Veľvyslanec Marián Jakubócy bude pôsobiť v Nemeckej spolkovej republike so sídlom v Berlíne, veľvyslanec Juraj Macháč bude pôsobiť v Holandskom kráľovstve so sídlom v Haagu. Prezidentka poverila ďalej Fedora Rosochu, ktorý bude pôsobiť v Srbskej republike so sídlom v Belehrade. Veľvyslankyňa Terézia Šajgalíková bude pôsobiť v Mexiku so sídlom v Mexico City a veľvyslanec Pavel Vízdal bude pôsobiť v Gruzínsku so sídlom v Tbilisi.

