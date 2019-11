OĽaNO kritizovalo NDS za predražené mreže na tuneli Višňové: Diaľničiari to považujú za lož

BRATISLAVA - Hnutie OĽaNO kritizovalo Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) za to, že za šesť kovových mreží na tuneli Višňové na rozostavanom úseku diaľnice D1 pri Žiline zaplatila 235 tisíc eur. Podľa opozičného subjektu je to desaťnásobok skutočnej hodnoty.

Ako v piatok OĽaNO informovalo, zároveň podalo podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom. NDS sa voči kritike ohradila a oznámila, že na poslancov za OĽaNO podáva trestné oznámenie.

Poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz v piatok povedal, že NDS si po odchode zhotoviteľa stavby D1 s tunelom Višňové Salini Impregilo a Dúha objednala na zabezpečenie tunela osadenie kovových mreží. "Zákon o verejnom obstarávaní však NDS obišla tak, že zákazku rozdelila na dve časti. Len za projekt zaplatila 25 tisíc eur. Podľa prvej objednávky zaplatila za šesť kusov mreží 141 tisíc eur, a následne vystavila ešte druhú objednávku na ďalších 69 tisíc eur," uviedol Marosz s tým, že každý normálny človek by za takéto mreže spolu s osadením nikdy nedal 235 tisíc eur.

Ján Marosz Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Je to lož, tvrdí národná diaľničná spoločnosť

"NDS nikdy neobstarala zábrany na vstup do tunela za 235 tisíc eur. Ide o lož poslancov OĽaNO. Na zákonodarcov OĽaNO preto NDS podáva trestné oznámenie," informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. "Považujeme za neúctivé a úbohé, že poslanci OĽaNO zneužívajú štátny smútok a tragickú dopravnú nehodu na predvolebnú kampaň. Poslanca Marosza ako príslušníka rímskokatolíckej cirkvi a učiteľa kresťanskej etiky vyzývame, aby prestal vedome a úmyselne klamať," dodala Michalová.

Na snímke výstavba tunela Višňové Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

NDS podľa hnutia síce tvrdí, že okrem mreží si doobjednala rôzne poklopy, čerpadlá, elektrocentrály a podobne. "Páni z NDS si zrejme myslia, že sme všetci na hlavu. Podľa našich informácií priamo zo stavby sa v tuneli nič nemontovalo. Zároveň, takéto niečo sa ani nemôže montovať bez projektu. V projekte, ktorý si NDS nechala vypracovať, nebolo žiadne montovanie iných vecí ako sú mreže,“ tvrdí Marosz.

Štát zaplatil za mreže dvakrát, tvrdí Matovič

OĽaNO oslovilo viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou obdobných zámočníckych výrobkov a brán. Na základe projektovej dokumentácie urobili kvalifikovaný odhad výroby a osadenia kovových zábran v počte šesť kusov (štyri väčšie a dve menšie) na sumu asi 23 tisíc eur.

Zarážajúce podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča je, že štát zaplatil za mreže dvakrát. "Zaplatili za mreže desaťnásobok skutočnej hodnoty, ale predtým zaplatili Remetovi, respektíve pôvodnému zhotoviteľovi 25 miliónov eur, aby zabezpečil tunel. Čo prvé je zabezpečenie tunela? Jasné, že osadiť mreže, aby doňho nikto nevošiel," povedal Matovič.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako dodal, raz to bolo zaplatené človeku, ktorý nezvládol výstavbu tunela, zo stavby odišiel a potom za niečo, čo už raz zaplatené bolo, objednajú to znova a miesto 23-tisíc, zaplatia desaťnásobok ceny, teda 235-tisíc. "Toto je učebnicový podvod! Takto bude Smer, SNS aj Most-Híd kradnúť až do volieb,“ vyhlásil Matovič.