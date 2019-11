Prezidentka podpísala viaceré zákony: Zmeny v Občianskom zákonníku aj cestnej premávke

BRATISLAVA – Zmeny v Občianskom zákonníku umožnia skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Vyplýva to z novely Občianskeho zákonníka, ktorú vo štvrtok (14. 11.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou.

Novou legislatívou sa zabezpečuje dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody. Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy, ku ktorej dochádza pri škode, respektíve ujme na zdraví. Podľa doterajšej právnej úpravy sa má poškodenému namiesto náhrady škody poskytnúť náhrada za stratu na zárobku, ktorá sa posudzuje a určuje rovnako ako úrazový príplatok, prípadne úrazová renta.

Podľa rezortu spravodlivosti, ktorý novelu predložil, ide spravidla o nižšiu sumu ako tú, ktorú predstavuje skutočná majetková strata poškodeného. Poškodený sa teda na základe doteraz platnej legislatívy nemohol domáhať skutočnej náhrady za stratu na zárobku.

Ani v prípade škody spôsobenej úmyselne, prípadne hrubou nedbanlivosťou, nemohol doteraz poškodený podľa rezortu od škodcu požadovať viac ako poškodený v pracovnom pomere od Sociálnej poisťovne. "Takáto úprava nie je kompatibilná s obdobnými právnymi úpravami v ostatných členských štátoch EÚ a vzhľadom na to, že úrazové dávky predstavujú podstatne redukované odškodnenie, ktoré sa riadi princípmi verejného poistenia, popiera základný princíp súkromného práva, v zmysle ktorého sa má poškodenému nahradiť skutočná majetková škoda, ktorú utrpí v dôsledku škodovej udalosti," uviedli predkladatelia. Nová legislatíva má byť účinná od 1. decembra 2019.

Prezidentka podpísala novelu zákona o cestnej premávke

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (14. 11.) podpísala novelu zákona o cestnej premávke. Zdvojnásobia sa pokuty za používania prístrojov za volantom. Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka. Bývalí obecní a mestskí policajti budú dostávať príspevky za svoju prácu. Hoci sa pokuty za používanie mobilov zdvojnásobia, povolené ostane telefonovanie s pomocou handsfree. Zakázané však bude držanie mobilu v ruke. Pravidlo sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.

Zdroj: Getty Images

Zavedie sa 365-dňová diaľničná známka, ktorá bude platiť jeden rok od jej zakúpenia a nielen do konca kalendárneho roka. Pribudne tak dodatočný typ ročnej známky, ktorý vodičom umožní využívať diaľničnú sieť na Slovensku po dobu 365 dní, aj ak sa rozhodnú kúpiť si ju uprostred roka.

Zmeny v cestnej premávke sa dotknú aj podmienok úpravy parkovania na chodníku tak, aby "nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste". Zavádza sa tiež striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

Zákon sa zameriava aj na riešenie situácie s množstvom dopravných nehôd spôsobených neskúsenými vodičmi. Zavádza preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou. Cyklisti budú mať povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi, a to na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou bude aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.

Zdroj: Getty Images

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa po novom výslovne zaradzuje do kategórie vodičov nemotorových vozidiel a nie chodcov. Zjednoduší sa aj evidencia a prehlasovanie vozidiel. "Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe," vysvetlil rezort. Policajti už nebudú musieť skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu.

Pre kategóriu vodičský preukazov C a CE sa zníži veková hranica

Pre kategóriu vodičských preukazov C a CE sa zároveň zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

Zdroj: Unsplash/Seb Creativo

Upraví sa aj centrálny informačný systém parkovania. Jeho správcom bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie.

Bývalí obecní policajti budú môcť požiadať o príspevok za svoju prácu

Bývalí obecní policajti budú môcť požiadať o príspevok za svoju prácu. Nárok naň budú mať tí, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov. Riešený bude formou dávky osobitného sociálneho poistenia, jeho výška bude predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby. Systém je založený na báze samofinancovania.

Príslušník obecnej polície bude počas trvania jeho pracovného pomeru platiť poistné na príspevok vo výške troch percent z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení. Nárok na príspevok zaniká, ak bývalý žiadateľ dosiahol dôchodkový vek, ako aj vtedy, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá zavádza OP pre deti do 15 rokov

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (14. 11.) podpísala novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra tak chce odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Pribudne tiež možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten bude slúžiť ako plnohodnotný cestovný doklad v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad. Preukaz sa už bude vydávať s časovou platnosťou. Do šiestich rokov bude platiť dva roky, od šiestich do 15 zase päť rokov vzhľadom na zmeny v črtách tváre v danom veku. Tento občiansky preukaz bude stáť 4,5 eura. Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.

Prezidentka odobrila zmeny v slovenskom pohrebníctve

Slovenské pohrebníctvo prejde zmenami. Prezidentka vo štvrtok (14. 11.) podpísala vládnu novelu zákona o pohrebníctve, ktorá odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období. Zmena zákona ustanoví pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň sa upravia povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či rozšíria povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Rovnako sa upraví povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzí sa tiež možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb.

Zdroj: Getty Images

Novou legislatívou sa tiež doplnia prípady, keď sa prevádzkovateľ pohrebnej služby, krematória či pohrebiska dopúšťa správneho deliktu. Ide napríklad o prípady, keď neumiestni cenník služieb na viditeľnom mieste alebo ak zaobchádza s ľudskými pozostatkami v rozpore s platnou právnou úpravou. Podľa novely sa tiež upravuje prevádzkový poriadok krematória. Schválená legislatíva dáva obciam kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Maximálny rozsah ochranného pásma pohrebiska, ktoré bude môcť stanoviť obec, bude 50 metrov.

Do platnosti vstúpi aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Laurenčíka (SaS), podľa ktorého sa ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Doterajšia úprava hovorila o tom, že pozostatky sa nemohli pochovať pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Úpravou sa tak podľa Laurenčíka zohľadnili náboženské pravidlá niektorých menších cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.