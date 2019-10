Mrzí ma, že nevieme nájsť podporu pre stratifikáciu v klube Smeru, tvrdí premiér

BRATISLAVA - Reforma nemocníc, takzvaná stratifikácia, stále nemá podporu v poslaneckom klube Smeru-SD. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády s tým, že ho tento postoj mrzí. Dodal, že s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) budú hľadať kroky, ktoré možno podniknúť v rámci reformy nemocníc už teraz.

"Stále nevieme nájsť podporu v našom poslaneckom klube, čo ma nesmierne mrzí, pretože reformu už podporujú všetci, všetci cítia, že sa musíme posunúť dopredu. Mňa mrzí postoj niektorých poslancov z nášho klubu, ktorí si myslia, že to je niečo zlé. Neviem pochopiť, prečo si to myslia. Dnes na nich nemám páky," skonštatoval premiér.

O reforme sa bude rozprávať s ministerkou zdravotníctva. Zvážiť podľa jeho slov ešte musia všetky varianty vyplývajúce z vládou schváleného znenia a započať kroky, ako napríklad zber údajov a definovanie kvalitatívnych parametrov, ktoré možno urobiť už teraz. "Alebo uvidíme, či Národná rada bude mať predsa len ešte dve schôdze, tým pádom bude možné absolvovať v prvom čítaní spolu s rozpočtom aj reformu nemocníc," dodal.

Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval, presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu.

Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré by to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.