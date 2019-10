Zuzana Čaputová na summite prezidentov V4: FOTO Žena v červenom medzi mužmi v oblekoch

Kým pri stredajšom začiatku sa slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová predviedla v modrých šatách, vo štvrtok sa všetko zmenilo.

Čaputová vyrazila na summit v stredu Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Ešte v stredu sa Čaputová na verejnosti ukazovala v modrých šatách a takto aj cestovala do Prahy na očakávaný summit hláv štátov V4. Nešla teda vládnym špeciálom ako naposledy.

Čaputová cestovala na summit vlakom a nie vládnym špeciálom Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Modrá streda

Ešte v spomínanú stredu sa prezidentka ocitla v skupine vplyvných mužov krajín V4 českým prezidentom Milošom Zemanom, maďarským prezidentom Jánosom Áderom a poľským prezidentom Andrzejom Dudom. "Potrebujeme sa spolu viac rozprávať a spolupracovať. Aj my, krajiny V4, musíme viac prichádzať s pozitívnou agendou a posúvať veci dopredu. Od toho závisí, či sa nám podarí tieto rozdelenia v Európe prekonávať. To je posolstvo, s ktorým som dnes prišla na samit prezidentov krajín V4 do Prahy," napísala včera Čaputová.

Stredajšie stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Čaputová sedela za spoločným stolom s prezidentmi krajín V4 Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Červený štvrtok

V povestný "malý piatok" sa situácia zmenila a skupinu rokujúcich prezidentov podporili ďalšie hlavy štátov. Na stretnutie do Čiech prišiel srbský prezident Aleksandar Vučič a slovinský prezident Borut Pahor. Čaputová sa už ale medzičasom rozhodla obmeniť zovňajšok a ukázala sa v červených šatách.

Na snímke sprava, srbský prezident Aleksandar Vučič, slovinský prezident Borut Pahor, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová počas spoločného fotografovania v rámci stretnutia prezidentov skupiny V4 v na zámku Lány v Českej republike Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Prezidenti neskôr vo štvrtok usporiadali aj tlačovú konferenciu. Zdroj: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Zo stretnutia neskrývala nadšenie ani naša prezidentka. "Som rada, že v závere nášho stretnutia sa k nám mohli pripojiť aj prezidenti Slovinska a Srbska, s ktorými sme dnes diskutovali o našej spoločnej priorite – a tou je rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu. Z našej vlastnej historickej skúsenosti vieme, že perspektíva členstva v EÚ bola pre nás veľmi silným podnetom aj motiváciou pre často veľmi ťažké a nepopulárne reformy, z ktorých ale majú naše krajiny a naši občania dodnes úžitok," napísala Čaputová na sociálnej sieti.