Slovensko o pár hodín zasiahnu zvyšky exhurikánu: FOTO Bŕŕŕ, od nedele do utorka ani nechodte von

BRATISLAVA – V polohách nad 2000 m n.m. by mohlo pripadnúť aj okolo 20 cm čerstvého snehu, na severe sa oteplí maximálne na 5 až 7 a na juhu do 11 až 14 stupňov. Taký je výhľad meteorológov na najbližšie dni.

Aktuálnu predpoveď počasia vždy nájdete na predpovede.sk .

Cez víkend nás čaká ďalší vpád studeného, pôvodom arktického vzduchu. „Teplota vzduchu sa niekoľko dní udrží pod úrovňou dlhodobého normálu, v dolinách a kotlinách sa vyskytne aj silnejší mráz,“ avizoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Zdroj: SHMÚ

Meteorológovia tvrdia, že po tom, čo 2. októbra začal do našej oblasti prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, na juhovýchode sa ochladilo až takmer o 15 stupňov Celzia.

V súčasnosti sa studený, pôvodom arktický vzduch dostáva do nižších zemepisných šírok. „Bude sa to týkať aj našej oblasti, no až po tom, ako sa z oblasti Britských ostrovov presunie cez našu oblasť ďalej na východ tlaková níž, ktorá v sobotu prinesie veľa oblačnosti aj zrážok nad celé územie Slovenska,“ uviedol SHMÚ s tým, že má pomerne zaujímavú históriu, keďže pôvodne bola hurikánom Lorenzo.

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

Studený vzduch k nám začne prenikať od severu v sobotu večer a vydrží u nás ešte aj začiatkom budúceho týždňa. „Podľa aktuálnych predpovedných materiálov teda bude najchladnejšie od nedele do utorka s maximálnou teplotou od 5 až 7 °C na severe do 11 až 14 °C na juhu,“ skonštatoval SHMÚ. Jeho meteorológovia očakávajú, že postupne klesne aj nočná teplota a mráz sa môže vyskytnúť aj v nížinách, pričom v dolinách a kotlinách bude aj silnejší mráz, lokálne aj pod -5 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

Sobota

Cez strednú Európu bude smerom na východ postupovať oklúzny front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z oblasti Beneluxu nad naše územie.

Naďalej bude chladno, oblačno až zamračené. V noci očakávajte spočiatku miestami zmenšenú oblačnosť a od západu postupne na mnohých miestach dážď, od približne 1300 metrov sneženie. Zrána môže byť ojedinele hmlisto.

Zdroj: Predpovede.sk

V noci sa teploty prepadnú na 7 až 2, na juhozápade na okolo 9 stupňov. Cez deň sa teploty vyšplhajú iba na 7 až 12, na juhu miestami do 14 stupňov. V noci bude väčšinou fúkať slabý, cez deň južný, na západe prevažne západný, vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Nedeľa

Za oklúznym frontom k nám po prednej strane tlakovej výše so stredom nad Nórskym morom od severu začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch.

Bude veterno a na pocit veľmi chladno. Oblačnosť bude prevažne veľká. V noci na mnohých miestach, cez deň miestami, vyskytne dážď alebo prehánky, od výšky cca 800 metrov budú snehové.

Zdroj: Predpovede.sk

V noci sa ochladí na 7 až 2 stupne. Počas dňa sa oteplí na 8 až 13, na severe miestami na okolo 6 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 11 m/s (20 až 40 km/h), v nárazoch miestami 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), k večeru zoslabne.

V horách napadnú desiatky centimetrov snehu

Zvyšky bývalého hurikánu Lorenzo, ktoré sa počas víkendu začnú presúvať cez naše územie, podľa iMeteo.sk prinesú nielen výrazné ochladenie, ale na naše hory aj výdatnejšiu snehovú nádielku. „Sneženie v oblasti hôr môže byť výraznejšie. Hranica sneženia by sa mala pohybovať okolo výšky 1500 m n.m. a v noci na nedeľu bude klesať až na hranicu okolo 1100 až 1200 m n.m. Sneženie tak zasiahne už aj iné horské oblasti mimo Tatier, ktoré môže poprášiť snehová pokrývka,“ píše portál.

Podľa jeho meteorológov sa najviac snehu očakáva vo Vysokých a v Nízkych Tatrách. „Očakáva sa, že napadne niekoľko centimetrov snehu, no v polohách nad 2000 m n.m. by mohlo pripadnúť aj okolo 20 cm čerstvého snehu,“ uviedlo iMeteo.sk.