Čaputová na stretnutí s dvoma prezidentmi: Ocenila aj prácu Slovákov v OSN

NEW YORK - Prezidentka SR Zuzana Čaputová okrem utorkového prejavu vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN absolvovala v New Yorku aj neformálne bilaterálne stretnutia s estónskou prezidentkou Kersti Kaljulaidovou a fínskym prezidentom Saulim Niinistöom.

Témou rozhovorov bola podľa Čaputovej situácia v EÚ, hrozby, ktorým Únia čelí, a situácia na Ukrajine. Poznamenala, že ona i estónska prezidentka tento mesiac navštívili Ukrajinu. "Fínsky prezident sa zaujímal osobitne aj o situáciu na Slovensku v súvislosti s blížiacimi sa voľbami," informovala slovenská hlava štátu. Oboch prezidentov pozvala na návštevu Slovenska.

Zdroj: Twitter: @ZuzanaCaputova

Čaputová sa počas prvého dňa všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN stretla aj so Slovákmi pracujúcimi v OSN. "Sú to naozaj talentovaní a šikovní ľudia, ktorí výborne reprezentujú našu krajinu," povedala. V utorok večer miestneho času má na programe ešte stretnutie s krajanmi žijúcimi v New Yorku a okolí a v stredu pokračuje v bilaterálnych rozhovoroch. Stretne sa aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.