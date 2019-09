V parlamente sa majú podľa Remišovej riešiť problémy ľudí, osobné spory by sa mali riešiť inde

BRATISLAVA - V parlamente sa majú riešiť problémy ľudí na Slovensku. Osobné spory a nadávky by sa mali riešiť inde, pretože vzájomné pokrikovanie nevyrieši ani korupciu, ani zdravotníctvo ani sociálne problémy.

Uviedla to poslankyňa NR SR a členka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala na štvrtkovú hádku medzi lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS). „Pri korupčných kauzách vždy tvrdo kritizujem, čo treba kritizovať. Nebojím sa ukázať na ľudí zodpovedných za kauzy. No nadávať si v parlamente nič nezmení. Andrej Danko sa síce za svoje vyjadrenia ospravedlnil, no slová, ktoré zazneli v Národnej rade Slovenskej republiky, ničia dôveru ľudí v inštitúcie a v štát ako taký," dodala Remišová.

Hádka medzi Matovičom a Dankom sa spustila po tom, ako líder OĽaNO doniesol šéfovi parlamentu jednosmernú letenku do Grécka. Danko dal Matovičovi letenku späť a začala sa slovná prestrelka. „Si falošný, špinavec, buzerant. Ty mne budeš hovoriť, že som hajzel? Ja nemám papier na hlavu ako ty," kričal Danko na Matoviča. „Ty si predseda národnej rady? Predseda národnej rady povie v pléne poslancovi, že ty si buzerant?" oboril sa na neho Matovič. OĽaNO kúpilo Dankovi letenku ako reakciu na jeho vyjadrenia, že sa Slovensko môže viac zadlžovať.