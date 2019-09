Prvá politická debata po lete v najmocnejšom zložení: Pellegrini a Čaputová poriadne prekvapili

V nedeľu sa v debate postupne predstavili traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini. Rozoberali aktuálne témy, ktoré sa dotýkajú ústavy. V otázke adopcie detí pármi rovnakého pohlavia sa prezidentka spolu s premiérom zhodli a vymedzili sa tak proti šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Pellegrini zároveň v otázke voľby ústavných sudcov síce preferuje tajnú voľbu, no nie na úkor blokovania Ústavného súdu.

Nevidím dôvod, aby sa kvôli adopciám detí menila ústava

Prezidentka sa vyjadrila aj k téme reistrovaných partnerstiev a adopcií detí pármi rovnakého pohľavia. Rešpektuje, že v slovenskej ústave je manželstvo definované výlučne ako zväzok muža a ženy. Podľa nej nie je potrebné to meniť. „Iná vec je upraviť práva členov LGBTI komunity v zmysle väčšej právnej istoty, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej dokumentácii, dedeniu a iných právnych náležitostí, ktoré by mohli byť upravené v zákonnej norme cez registrované partnerstvá,“ podotkla s tým, že by to mohlo byť zmenené v zákone, no nevidí dôvod na zmenu ústavy.

Nevidí však dôvod ani na to, aby bolo v ústave zakotvené pravidlo, že adoptovať deti si môžu len heterosexuálne páry. „Nevidím na to dôvod. Pokiaľ ide o možnosť adopcie detí, predovšetkým sa musíme postarať o to, aby deti vyrastali v rodinách. Ideálne, keď vyrastajú vo svojej biologickej rodine. Ak tá možnosť nie je, považujem za dobré, ak majú vzor muža a ženy a vyrastajú v takomto zväzku. Ak by mali vyrastať v ústavnej starostlivosti, tak láskaví rodičia, hoci aj toho istého pohlavia, sú pre dieťa lepším riešením. Nevidím dôvod stavať múry a bariéry v ústave, skôr si myslím, že by sme sa mali vyhnúť zneužívaniu tej témy v súvislosti s politickým bojom,“ povedala Čaputová.

Nie je akútna téma

Práve šéf Smeru Robert Fico uviedol, že by malo byť v ústave zakotvené, že adoptovať deti si môžu výlučne heterosexuálne páry. V tejto téme zaujal podobný postoj, ako prezidentka Čaputová, aj stranícky kolega Fica premiér Peter Pellegrini. Je rád, že napríklad do ústavy zaviedli garancie sociálnych istôt alebo priamu voľbu prezidenta. „Budeme ešte svedkami ďalších noviel, ale privítal by som, aby sme nie na každú situáciu reagovali novelou ústavy,“ povedal. Čo sa týka možnej zmeny v prípade adopcií detí má Pellegrini pomerne jasný postoj.

Nie je to podľa neho akútna téma, ktorou by sa mali politici zaoberať a treba o tom diskutovať. „Nastáva otázka, či toto sú akútne a háklivé témy, ktorým by sme sa teraz mali venovať, alebo sú to témy, ktoré skôr budú využité na politické súperenie. K novele ústavy by sme mali pristupovať, len keď tu je silná spoločenská objednávka. A to si musíme ešte vydiskutovať,“ uviedol Pellegrini. „Ešte máme v krajine dostatok iných problémov, ktoré ktoré majú zlepšiť kvalitu života ľudí,“ skonštatoval Pellegrini. „Myslím si, že je to téma, o ktorej bude treba ešte na Slovensku hovoriť.“ Predseda parlamentu Andrej Danko s návrhom Roberta Fica súhlasí. Podľa neho ak deti vychovávajú páry rovnakého pohlavia, môže dôjsť k psychickým problémom.

Čaputová čaká na úplný zoznam kandidátov na ÚS

Ak by sa podľa prezidentky mali upravovať právomovi prezidenta, malo by to byť vetovacie právo. Podľa Čaputovej je to skôr formálne právo. V tom, aby sa menili ostatné právomoci prezidenta, je skôr zdržanlivá. „Práve menovacie právomoci poskytujú najväčší priestor na polemiku. Paradoxne si myslím, že pokiaľ ide o menovanie ústavných sudcov, tam je text Ústavy pomerne jasný. Hovorí o tom, že najskôr musí národná rada vymenovať dvojnásobný počet kandidátov na počet uprázdnených miest a až následne prezident menuje,“ povedala Čaputová.

V tomto smere považuje text za jasný a tak aj postupuje. Spornejšie je to v tom prípade, kedy kandidáta nevymenovať. Tam je podľa nej text pomerne stručný a vedela by si predstaviť spresnenie, pokiaľ nenastane skôr zmena judikatúry o Ústavnom súde. Čaputová stále čaká na plný počet kandidátov, ktorý jej predloží parlament. „Verím, že najbližšia schôdze prinesie výsledok a budú dovolený štyria kandidáti. Bude to priorita a obratom v čo najkratšom čase vymenujem ústavných sudcov,“ uviedla.

Blokovanie ÚS by nemalo byť na úkor tajnej voľby

Čo sa týka voľby ústavných sudcov, Pellegrini po februárovom bojkote Smeru ostro vystúpil. Dnes by postupoval rovnako a názor nezmenil. „Mrzí ma, že sa vtedy nepodarilo navoliť žiadneho sudcu. Kritizoval som aj nekonečný príbeh, kedy sa už v ôsmich voľbách nepodarilo navoliť taký počet, aby si prezidentka vybrala,“ povedal Pellegrini s tým, že je rád, že sa podarilo navoliť aspoň jeden senát. „Bol by som rád, keby sme čo najskôr túto tému, ktorá traumatizuje spoločnosť, uzavreli.“ Podľa neho sa dalo zvoliť kandidátov aj skôr.

Vo všeobecnosti by mali byť personálne otázky predmetom tajnej voľby. „Ak by to malo blokovať voľbu, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme zvyšok kandidátov navolili. Budem so svojimi kolegami intenzívne hovoriť, aby sme tento proces ukončili a aby sme mali pred koncom roka plne fungujúci Ústavný súd,“ dodal. Pri téme voľby ústavných sudcov Danko uviedol, že Ústavný súd nie je funkčný už niekoľko rokov. Poznamenal, že bývalý prezident Andrej Kiska, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová si robia svojvoľný výklad pri menovaní ústavných sudcov. Národná rada SR si podľa neho v tejto súvislosti plní všetky svoje povinnosti.

Stratifikácia sa nedá vtesnať do ústavy

Veľkou témou v posledných týždňoch bola stratifikácia. Najprv bola po osobnom stretnutí ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a Roberta Fica dohoda na tom, že stratifikácia bude predložená ako ústavný zákon. Neskôr však Kalavská túto možnosť zamietla, keďže sa podľa nej stratifikácia nedala napísať so všetkým, čo je potrebné ako zmena ústavy. Ministri a premiér nakoniec na rokovaní vlády stratifikáciu zamietli, prešli len niektoré zmeny. Ministerka má teraz mesiac na to, aby presvedčila poslancov. Fico s predložením stratifikácia ako obyčajného zákona nesúhlasí.

Pellegrini má však iný názor aj čo sa týka stratifikácie včlenenej do ústavy. Na margo požiadavky predsedu Smeru, aby jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva mala mať formu ústavného zákona, Pellegrini uviedol, že do ústavy určite patrí garancia práva každého občana na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. „Veľká reforma zdravotníctva je tak detailný a precízny dokument, skladajúci sa zo zákonov, vyhlášok a nariadení, že nie je možné tú celú ideu vtesnať do ústavy,“ podotkol premiér s tým, že do ústavy sa dá vtesnať len právo.