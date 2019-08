Bugár vytiahol faktúry! Stretnutie s Kočnerom bolo fakt náhodné: Nepísal som si ani so Zsuzsovou

Béla Bugár sa s Kočnerom stretol na dovolenke na Maldivách v marci minulého roka. Vtedy uviedol, že sa len pozdravili. Podľa medializovaných správ však mali rozoberať pád vlády. Bugár vtedy avizoval predčasné voľby, no nakoniec z toho vzišlo. Bugár to popiera. Teraz vytiahol faktúry, ktoré vraj popierajú viaceré špekulácie, ktoré sa objavili na internete. Na stretnutí to však nič nemení.

Bugár vytiahol faktúry

V úvode začal tým, že dnes je ťažké zistiť, čo je pravda a čo je lož. „Cez sociálne siete, ale aj cez médiá sa šíria falošné správy, ktoré sa potom vydávajú za pravdu. Ja som to vyskúšal na vlastnej koži. Hovorím o Kočnerových esemeskách, ktoré boli získané z Threemy. Podľa týchto SMS médiá tvrdia, že ja som rokoval s Kočnerom a že stretnutie bolo dohodnuté,“ povedal vo videu Bugár.

„Fakt to bolo náhodné stretnutie, o tom svedčia niektoré faktúry,“ povedal a ukázal rezerváciu hotela z 12. apríla 2017 a letenku z 26. októbra 2017. „Zároveň tieto a ďalšie výpisy z bankového účtu vyvracajú ďalšie tvrdenie, že to platil niekto iný a nie ja s manželkou,“ zopakoval pri tom dôvod ich dovolenky, čo boli narodeniny a výročie svadby.

„Prvýkrát som ho videl, nikdy som s ním netelefonoval, nikdy som si s ním nepísal žiadne esemesky.“ Na koniec dodal, že s Kočnerom sa stretávali opoziční lídri. „Ja som si nikdy nepísl ani s volavkou Zsuzsovou ako niektorí advokáti. Myslím si a som presvedčený, že takýmito metódami slušné Slovensko sa vybudovať nedá.“

Zsolt Simon vylúčil spoluprácu, SMK žiadalo vysvetlenie

Prvý, kto po uniknutých správach vylúčil spoluprácu s Bélom Bugárom, bol Zsolt Simon a jeho Maďarské fórum. „Pokiaľ sa Most-Híd a SMK dohodnú na spolupráci, my tam nemáme čo robiť. Tam, kde je Béla Bugár, tam my nebudeme,“ povedal Simon. Most sa však vtedy hájil, že s jeho stranou vylúčili spoluprácu ako prví a že robí politickú nadprácu.

SMK síce povedala, že v rokovaniach bude pokračovať, no budú žiadať vysvetlenie. Ešte stále však nie sú známe výsledky rokovania týchto dvoch strán. Most-Híd sa však dnes dohodol na spolupráci s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDSZ-MKDA). Do volieb v roku 2020 pôjdu spoločne. Zhodli sa na tom, že zabezpečenie efektívnej parlamentnej reprezentácie južných regiónov a Maďarov na Slovensku je dôležité.

Bugár už raz reagoval

Bugár už na esemesky reagoval na mimoriadnej tlačovke. „Pána Kočnera považuje za zlo. Nespájajte ma s ním. Nestretával som sa ním ako ostatní politickí lídri,“ hovorí Bugár a dodal, že poslednýkrát ho stretol na spomínanej dovolenke. „Musím povedať, že ma prekvapuje, že dnes sa považuje za pravdu to, čo človek z objednania vraždy a falšovania listín písal svojej volavke,“ vyhlásil Bugár.

„Tento človek už preukázateľne x-krát klamal, a tak je to aj v tomto prípade,“ povedal Bugár. Reagoval aj na margo troch stretnutí, ktoré vyplývajú z komunikácie. „Tridsať rokov ma verejnosť pozná. Tvrdeniam jedného pána napriek tomu veríte. Toto bola naša reálna konverzácia "Ako je na Slovensku? Bohužiaľ zle, asi sa budeme musieť sťahovať",“ skonštatoval Bugár.

Komunikácia o Bugárovi

Medializované správy z mobilnej aplikácie Threema medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou sa dotkli aj Bélu Bugára. Týkali sa práve jeho dovolenky na Maldivách, kde sa vraj len pozdravili. Prepisy správ však hovoria o tom, že to mohol byť aj viac ako obyčajný pozdrav. Bugár na dovolenku na Maldivy odletel v sobotu 3. marca 2018. Podľa vtedajších správ z aplikácie Threema mal byť nervózny z toho, že koalícii hrozí pád. „U Maďarov je veľmi zlá situácia. Béla to neudrží. Samozrejme, tým, že odídu z vlády, sa navždy pochovajú,“ píše sa v jednej z Kočnerových správ volavke Alene.

Zsuzsová mala potom Kočnera informovať o tom, že Bugár sa nachádza na Maldivách, pričom Kočner na túto správu súhlasne reagoval a dodal, že o tom vie že je tam aj "údajný mecenáš Mostu" Štefan Czucz. Kočner však pokračoval a Zsuzsovej sa pochválil tým, že so šéfom Mostu údajne raňajkoval. Na toto mu Zsuzsová odpísala "Neverím". Kočner písal ďalej. „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý,“.

Na druhý deň mal Zsuzsovej opäť písať o Bugárovi. „Dobré ránko. Tak sme s Bélom poraňajkovali a odfrčal na barikády…,“ na čo mala Zsuzsová reagovať tvrdením, že je zvedavá, ako sa Bugár zachová. „Minimálne rok sa vláda ešte udrží, možno až do konca. Dovtedy musím mať dokončené všetky veci, lebo nikto nevie, čo bude potom,“ napísal Zsuzsovej a dodal, že: „Béla je OK, len tá jeho grupa je nejednotná.“ O niekoľko dní, 13. marca, komunikácia ohľadom Bugára stále žila. „Béla neni c***t. Nechal zadné vrátka. Veď som sa do neho aj nahučal,“ písal Zsuzsovej Kočner.