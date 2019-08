FOTO Čaputová sa stretla s nemeckým prezidentom Steinmeierom: Ocenili blízke vzťahy oboch krajín

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vľavo) a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BERLÍN - Slovensko a Nemecko sú si podľa nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera najbližšie za posledné desaťročia. Vyhlásil to po stredajšom stretnutí so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Berlíne. Ocenil jej zvolenie do úradu. Považuje ho za dôkaz toho, že nádeje spred 30 rokov, keď padol Berlínsky múr, sú stále živé.