Veľký ROZHOVOR s Bélom Bugárom: My sme si vedeli predstaviť vládu bez Smeru, voliči nie

BRATISLAVA - Líder vládnej strany Most-Híd Béla Bugár priznal, že je niekedy ťažké vyjsť s koaličnými partnermi. Napriek všetkým udalostiam by však nezmenil svoje rozhodnutie ostať vo vláde. Podľa neho to bolo dôležité preto, aby sa veci od vraždy pohli. Ako strana si koalíciu bez Smeru predstaviť vedeli, no voliči nie. Novým politikom ako Michal Truban byť nechce. Voľba kandidátov na ústavných sudcov musí byť verejná a zmena zákona o interrupciách je podľa neho unáhlená a účelová. Sám bojoval s mafiánskym štátom a vie, čo všetko Vladimír Mečiar spravil. S jeho návratom na politickú scénu preto nesúhlasí. Jeho strana sa pohybuje pod hranicou piatich percent a Bugár je pripravený aj na politický dôchodok.

O pár mesiacov tu máme parlamentné voľby, ktoré by mohli byť v mnohom kľúčové. Ako hodnotíte posledné štyri roky v koalícii?

Každá koalícia je iná a strany v koalícii sú ideologicky veľmi rozdielne. Samozrejme, stáva sa, že dôležitú úlohu zohrávajú aj emócie, napríklad pri vypovedaní koaličnej zmluvy. Mohol by som pokračovať ďalej. No keby som zhodnotil situáciu z hľadiska toho, čo sa nám podarilo z programového vyhlásenia vlády, môžem povedať, že veľmi veľa. My sme z našich priorít dostali do programového vyhlásenia takmer 90 percent. Väčšina z nich je splnená. Naše ciele sú splnené, a to aj v menšinových otázkach. My sme už vo štvrtej vláde a v tých troch vládach predtým sme dohromady nedosiahli toľko pre rozvoj všetkých menšín na Slovensku ako v tejto vláde.

Keď ste spomínali emócie. V koalícii je niekedy ťažké vychádzať s ostatnými lídrami. Narážam na najväčší zlom vašej vlády – vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Vy ste vtedy hovorili o predčasných voľbách.

Áno.

Zmenili by ste teraz niečo s odstupom času?

Minimálne tú tretiu vetu. (smiech) My sme vo vnútri vedeli, čo to znamená. Dokonca kolegyňa z Republikovej rady sa pýtala, či to znamená, že potom predsedníctvo môže rozhodnúť aj inak. Vtedy pani Žitňanská, vtedajšia ministerka, povedala, že áno, že v tej vete to je. Len sme to zle odkomunikovali a potom z toho vznikali rôzne veci. My sme povedali, že ak nedôjde k zmene, musia byť predčasné voľby. A k zmene došlo. Nielen minister vnútra, ale aj premiér odstúpil. Došlo k zmene aj vo vedení policajného zboru. Odvtedy sa vyšetrujú rôzne kauzy a rôzne veci sa dostávajú na povrch. Zmena je evidentná a myslím si, že my sme k nej prispeli práve tým, že sme ostali v koalícii a tlačili na koaličných partnerov, aby sme v týchto otázkach spravili zmenu a pokrok.

Napriek tomu sa pán Šebej vyjadril, že ste z koalície vystúpiť mali. Neprehodnocovali ste to potom?

Viete čo, aj pán Šebej si je vedomý toho, že v každej normálnej politickej strane, kde rozhoduje politický orgán, sú rôzne názory. Vždy však musí menšina rešpektovať rozhodnutie väčšiny. V našom prípade ani desatina prítomných z Republikovej rady nechcela vystúpenie. Absolútna menšina teda môže mať iný názor, ale musí vykonať rozhodnutie Republikovej rady. Aj ja mám iný názor na niektoré otázky, ale keď rada rozhodne, pre mňa je to záväzné. Som predseda strany a mohol by som povedať, že za určitých okolností nie, ale čo by to bola za anarchia v rámci strany.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nielen čo sa predčasných volieb týka, ale vy ste sa viackrát ohradili voči vyjadreniam vašich koaličných partnerov, no nakoniec ste sa dohodli. Nemyslíte si, že aj to stojí za poklesom vašich preferencií?

Vždy v každej vláde vládne strany trochu stratia. My sme získali vo voľbách 6,5 percenta, pričom sme predtým mali okolo 5,5 až 5,8. Bohužiaľ, potom prišla tá emócia po prijatí tzv. zákona o hymne. Bolo to proti nám zneužívané. Vtedy sme klesli na päť percent. To už potom nikto nesleduje, ako to v skutočnosti bolo a ako sme to zmenili. Samozrejme, zápasíme s tým, že sme pod hranicou. Máme okolo tých 4,5 percenta. Na jednej strane tvrdím, že sa dá z tohto stavu nad päť percent dostať. Máme šesť – sedem mesiacov do volieb. Na druhej strane vedieme rokovania aj s inými stranami.

Ak sa nedostanete do parlamentu, povedali ste, že odstúpite z postu predsedu strany. Stále to platí?

Ja som svoju funkciu ponúkol aj po prezidentských voľbách aj po eurovoľbách, len to nebolo prijaté. Existujú nejaké prieskumy aj v rámci strany, ktoré hovoria, že väčšina voličov je naviazaných na moju osobu. Na jednej strane je to „potešujúce“, na druhej strane je to obrovská zodpovednosť a ťarcha. Ja však tvrdím, že ak sa akákoľvek politická strana nedostane do parlamentu, psou povinnosťou predsedu je ponúknuť svoju funkciu. Myslím, že v strane o tom nemusíme rozmýšľať. Ja som rozhodnutý, lebo vtedy už nebude platiť, že naši ma budú prehovárať.

Približne o mesiac vám končí koaličná zmluva. Rozprávali ste sa už o tom, ako budete spolupracovať, či budú prebiehať nejaké stretnutia?

Ešte nie. Je dovolenkové obdobie. Niektorý koaličný partner je v zahraničí. Predpokladám, že pred parlamentom sa musíme stretnúť. Pán Fico písal list, že chce rokovať aj o zvýšení minimálne mzdy. Určite sa stretneme. Nemyslím si, že keď skončí koaličná zmluva, okamžite budeme strieľať jeden do druhého. Samozrejme, môže sa stať, že koaličný partner pretlačí nejaký názor pomocou opozície. Nebol by som rád, keby sa to stalo. V tom momente môže ísť návrh aj z inej koaličnej strany a budeme si robiť prieky. O tom budeme musieť hovoriť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Najdôležitejšie je, že na septembrovej schôdzi máme rôzne návrhy. Aj náš ohľadne zníženia nezdaniteľnej časti pre pracujúcich. Je to určite dôležitá schôdza. Potom je to minimálne štátny rozpočet, ku ktorému budeme musieť ako poslanci vládnej koalície pristúpiť veľmi zodpovedne. Do volieb nemôžeme ísť s provizóriom. Vezmite, že 29. februára budú voľby, nová vláda môže v najlepšom prípade nastúpiť v marci, programové vyhlásenie a tak ďalej. Rozpočet budú schopní prijať až v polovici budúceho roka. Ja tvrdím, že by bolo pre Slovensko katastrofálne, keby sme šli do provizória.

V kuloároch sa viackrát skloňovala aj možnosť predčasných volieb, vy ste to stále ako lídri koaličných strán zmietli zo stola s tým, že sú to špekulácie. Predsa sa spýtam. Riešili ste reálne možnosť, že by ste do volieb nevydržali?

Nie. Pokiaľ vládna koalícia funguje, aj keď sú nejaké roztržky a na niektoré veci máme rozdielne názory, vždy sme to vyriešili. Nikto nepovedal, že „dobre, stačilo, ideme do predčasných volieb“. Nestalo sa, že by sme museli niekoho prehovárať.

No aj vy ako strana ste mali so zvyšnými koaličnými stranami spory. Momentálne sa skloňujú dve témy – Ústavný súd a zákon o interrupciách. Čo sa týka Ústavného súdu, vy ťaháte za jeden povraz, ste za verejnú voľbu. Smer chce voľbu tajnú. Myslíte si, že v tomto povolia?

Budú musieť povoliť. Ja neviem, čo urobí SNS, predpokladám, že vydrží. My určite nebudeme hlasovať za tajnú voľbu, tým pádom bude verejná. Tajnú voľbu môžete odsúhlasiť tak, že za ňu bude hlasovať väčšina poslancov.

A ak nepovolia v Smere?

Tak aj tak bude verejná. Ja už nebudem niesť zodpovednosť za to, že to je pomaly tragikomédia, čo sa s tou voľbou kandidátov na Ústavný súd robí. Aj minule sme sa dohodli a zrazu zisťujem, že okrem pána Madeja lobujú aj ďalší, a pritom dohoda o menách bola absolútne iná. Nech sa páči, nech občania vidia, či idú aj proti vlastnej strane. Nech to vie aj šéf strany, na koho sa môže spoľahnúť a na koho nie. Aj ja mám rôzne názory, ale vždy, keď sa dohodneme v koalícii, ale hlavne v strane alebo na poslaneckom klube, tak to musí platiť aj pre mňa. Pre niektorých to ako keby neplatilo, aj preto neprešlo šesť mien.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Keď dôjde opäť k situácii, že sa nezvolí šesť mien, ale jeden alebo dvaja?

No dobre, ale tam budete vidieť, kto ako hlasoval. Verejná voľba je práve o tom, kto ako hlasoval a kto to zmaril.

Ústavný súd je nefunkčný od februára tohto roku...

... to nie je pravda, že je nefunkčný. Ústavný súd je funkčný. Má sedem potrebných členov ÚS. Bez problémov funguje, aj keď, samozrejme, v obmedzenom počte. Za vlády Ivety Radičovej sme tiež nemali kompletný ÚS. Keby súčasná prezidentka vymenovala z ústavných sudcov, ktorí sú zvolení ďalších troch, to už máte desať. Desať sme mali aj za vlády Radičovej. Ak by hrozilo, že ÚS je paralyzovaný, môže konať pani prezidentka.

Takže nesúhlasíte s jej postojom, že nevymenovala ústavných sudcov z doterajšieho počtu, ktorí poslanci navolili.

Ja s tým nesúhlasím, ale musíme prijať to, ako sa rozhodla. Donútiť ju nemôžeme. Čo sa týka rôznych volieb, v budúcnosti bude potrebné spresniť, akým spôsobom musia tieto voľby prebehnúť. My sme mali snahu, no zákon neprešiel aj kvôli iným veciam.

Ďalším sporným návrhom je zákon o interrupciách. Vy ste sa vyjadrili, že s tým nesúhlasíte. Zatiaľ nie je známy konkrétny návrh, medializovaná bola iba informácia, že by malo dôjsť k skráteniu lehoty žiadosti o potrat zo súčasných dvanásť na šesť až osem týždňov. Predpokladám, že zatiaľ ste nevideli predbežný návrh.

Nie. Nevideli sme žiadny návrh, preto sa vyjadrujem opatrne, lebo neviem, čo v ňom je. Jedno je isté. Akékoľvek sprísnenie interrupcií, obmedzenie alebo zákaz je vysoko etická otázka. Pol roka pred voľbami také niečo otvoriť a hodiť na stôl... nepovažujem to za dobré riešenie. Som kresťan a aj konzervatívny. Pre mňa je interrupcia hriech, lebo zabijete život. Riešením však nie je to, že to zakážeme alebo obmedzíme tak, že nakoniec sa ženy obrátia na „anjeličkárov“ a bude ohrozený aj ich život.

Dôležitejšia je výchova na základných školách, preto na to tlačíme. Výchova musí byť aj o tom, čo to znamená, že je to veľká zodpovednosť. Treba oveľa viac dbať na výchovu a pozrieť sa na to. Počet interrupcií ročne klesá. Väčší problém je, že oveľa menej detí sa rodí.

Ak by ste videli návrh, pripúšťate, že je niečo, čo by zmenilo váš názor?

Takto krátko pred voľbami môj názor asi nikto nezmení. V klube sme o tom nerokovali, lebo nemáme návrh zákona. Po normálnej diskusii, kde sa budú môcť vyjadriť odborníci, lekári aj verejnosť, si viem predstaviť, že by sa zákon zmenil. Nie však takto krátko pred voľbami a účelovo.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Spomínali ste, že pred voľbami budete rokovať s SMK o možnosti predvolebnej koalície. V akom štádiu sú rokovania?

My sme oslovili viac strán, lebo sme otvorili našu kandidátku. Rokovali sme so všetkými maďarskými stranami, rokovali sme s rómskou iniciatívou RIS, so Šancou a ďalšími. Rokovania sú intenzívne, hlavne s SMK. Na prvom rokovaní odmietli to, čo sme im ponúkli, teda otvoriť kandidátku a zúčastniť sa volieb na našej kandidátke. Boli dve možnosti – buď koalícia, alebo volebná strana. Volebnú stranu sme odmietli my. Nakoniec rokujeme o koalícii, ale upozorňujem ich na to, že keď sa spojíme, bude to automaticky znamenať súčet našich preferencií. Nie je to pravda. Nie je pravda ani to, že keď sa spojíme do koalície, pôjde voliť viac ľudí. Samozrejme, sú ľudia, ktorí by rozmýšľali o možnosti voliť takúto koalíciu. Je tam veľké množstvo takých, ktorí by nevolili koalíciu. Ani voliči Mosta, ani voliči SMK. Práve kvôli napätiu, ktoré bolo za posledných desať rokov. Takže ešte budeme rokovať. Predpokladám, že do konca augusta by sme to vedeli uzavrieť.

Z ostatných strán, ktoré ste oslovili, prisľúbil vám už niekto spoluprácu?

Áno, samozrejme, len čakajú, ako dopadnú rokovania so Stranou maďarskej komunity. Pre niektorých to môže byť problém. Napríklad aj pre našich Slovákov.

Peter Kresák inicioval zmenu zákona, ktorá hovorí o tom, že ak prezident vstúpi do politiky, mali by sa mu zrušiť výhody, ktoré z toho plynú. Súhlasíte s tým?

Pán Kresák je dobrý ústavný právnik. Dobre vie, na čo nemysleli tvorcovia Ústavy. Som preto presvedčený, že má pravdu. Takáto situácia, že by prezident založil stranu a ide do exekutívy, sa ešte nestala. Nemôže to byť tak, že dotyčný bude dostávať apanáž (pravidelný plat, pozn. red.) ako bývalý prezident a bude mať výhody ako auto či kanceláriu. Z tohto hľadiska si myslím, že ten názor je dobrý, len sa treba dohodnúť s ostatnými, aby to prešlo.

Ako ste spomenuli, Kresák v tomto narážal práve na Kisku, keďže takýto prípad sme na Slovensku ešte nemali. Ako vy hodnotíte to, že sa Kiska rozhodol vstúpiť do politiky?

Je to jeho rozhodnutie, nemám právo to kritizovať. Rozhodol sa tak, ako aj ďalší, ktorí sa rozhodli založiť stranu. Na Slovensku je to taký národný šport.

Okrem strany Za ľudí tu máme nové subjekty – Progresívne Slovensko a SPOLU, ktorí vytvorili koalíciu. Viacerých politikov zo SPOLU už poznáme, v PS sú však noví ľudia s novou filozofiou. Často spomínajú „starých“ a „nových“ politikov. Nie vekom, ale myslením. Čo si myslíte? Je to tak, že tu máme už „starých“ politikov?

Viete čo, ja som v jednej relácii predsedovi PS Michalovi Trubanovi povedal, že keby neboli starí politici, vy dnes nemáte ani možnosť zúčastniť sa volieb. Ja som v politike tridsať rokov, viem, ako to chodí. Keď už hovorí „myslením starý“ a „myslením mladý“, tak dobre. Nikdy by som nechcel byť myslením v úvodzovkách taký nový, ako pán Truban. Pred pár rokmi označil nezamestnaných za lenivých darmožráčov, ktorí si nevedia nájsť prácu. Nezamestnanosť vtedy bola okolo 10 percent. Pred pár rokmi užíval nejaké drogy. On hovorí o marihuane, ale „bad trip“ z marihuany nie je. Ja sa do toho nerozumiem, pýtal som sa odborníkov. Takýto nový politik byť nechcem.

Sme vo štvrtej vládnej koalícii a x-krát sme sa zúčastnili volieb. Nikdy sme nerobili to, že by sme pol roka pred voľbami rozdávali funkcie. Ak už niektorí, môžete sa spýtať pána Beblavého, rozdávajú funkcie v rámci policajného zboru. Ja si myslím, že to je zlá metóda robenia politiky. Je to nebezpečná vec.

PS a SPOLU sa profilujú ako alternatíva k súčasnej vláde. Nemyslíte si, a vynechajme teraz „starých/nových“ politikov, že tlak ulice a to, čo sme tu zažili za posledné dva roky, že je to znak toho, že tu potrebujeme zmenu?

Áno, s tým absolútne súhlasím. Dokonca som povedal, že som presvedčený, že keď mladí ľudia protestovali a nepustili tam politikov, že je to asi najlepšie. Pomohlo to aj nám, lebo sme ten tlak využili aj na to, aby sme odstránili niektorých ľudí v blízkosti premiéra. Ulica nežiadala odstránenie Jasaňa a Troškovej, ale ministra vnútra. My sme konali tak, že musel odísť aj vtedajší premiér. Dôležité je to, že každý kto sa pozerá na „starých politikov“, musí vidieť, kto a čo urobil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Môžem použiť veľa príkladov, ako sme zmenili konkrétne kroky Smeru. Keď bol Smer vo vláde, prijal veľa zákonov, ktoré sme museli opravovať. Zoberte si Mečiarove amnestie. Koľkokrát hovorili, že sa to nedá, ale my sme ich presvedčili. Bol určitý tlak, ale my sme ich presvedčili. Dokonca aj Andreja Danka. Parlament vykonal to, čo dávno mal – Mečiarove amnestie sú fakticky neplatné. Vyšetrovanie beží, to akým spôsobom, už nie je v rukách poslancov. Čo urobil pán Truban alebo pán Beblavý, ktorý je v politike už sedemnásť rokov, v prospech toho, aby sa odstránilo slovensko-maďarské napätie.

Pár rokov po vzniku Mosta vláda Smeru nepustila cez hranice v Komárne vtedajšieho maďarského prezidenta. Dnes majú najvyšší ústavní činitelia dobré vzťahy s maďarskými predstaviteľmi a členmi vlády.

Vy si viete predstaviť alternatívu k súčasnej vláde zo strán, ktoré tu máme? Keďže hovoríte, že Truban nie je dobrou voľbou.

Ja som to nepovedal. Len Truban sa nemôže vydávať za niečo dobré, lebo je nový. O tom hovorím. PS, samozrejme, môže byť alternatíva, ale či bude, to uvidíme. Viete, mňa môžu za konkrétne kroky hodnotiť a kritizovať. Jeho aj PS len na základe vyhlásení. Uvidíme, čo bude robiť, keď bude mať zodpovednosť. Ja som sa pred voľbami v roku 2016 rozhodol, že už nikdy nebudem hovoriť s kým áno a s kým nie.

Každá strana musí niekde začať. Ja viem, že vás môžu hodnotiť na základe konkrétnych krokov, ale ich zatiaľ môžu len podľa sympatií, prípadne vyhlásení.

Dobre, ja to nespochybňujem. Aj Most-Híd začal pred desiatimi rokmi ako nová strana. Ja hovorím o niečom inom, že začínajúca nová strana okamžite zahodí ostatné strany, lebo sú staré.

Ale „zahodili“ vás predpokladám pre iný dôvod. Vás síce z možnej koalície nevylúčili, ale Smer a SNS odmietajú kvôli kauzám, ktoré sa prevalili za posledné roky. Nejde len o to, že ste „starí“ politici.

To nie je o tom. Zoberte si rozpory s Matovičom alebo aj so Sulíkom. PS nemá rozpory len s vládnou koalíciou, to by som chápal. Opozícia vždy kritizuje vládnu koalíciu, aj my sme to robili. Len oni ako keby chceli byť jedinou stranou, ktorá má vo všetkom pravdu a všetko vidí presne... a to nie je pravda. Takí už veľmi tvrdo dopadli. Ak v budúcnosti vznikne vláda, ktorú poskladá PS, tak to bude šesť – sedem strán. Majú s tým skúsenosti? Boli sme v prvej Dzurindovej vláde, kde bolo osem alebo koľko strán. Ja viem, čo to je robiť rozhodnutia. Oni necítia zodpovednosť, ak to bude šesť strán, kde môže byť aj KDH či Matovič, Sulík alebo Kollár. Dokedy to vydrží? Či cítia zodpovednosť, že ak vláda zostavená z rôznych strán s rôznymi predstavami nevydrží celé volebné obdobie, komu pomôžu? ĽSNS. Preto hovorím, že je jedno, či je politik starý, alebo nový. Je mi to jedno. Ak je politik „zodpovedný a dobrý“, musí vidieť tri kroky dopredu.

Keď ste spomínali spory s opozíciu, tam je to skôr tak, že Richard Sulík aj Igor Matovič sa vyjadrujú na ich adresu, nie je to vyslovene o tom, že PS/SPOLU s nimi nechcú spolupracovať. Jedine Matoviča vylúčil pán Truban po jeho vyjadreniach o tzv. „Penta pláne“.

To je jedno kvôli čomu. Čo robí pán Truban? Vylúči zo spolupráce Matoviča, ktorý keď sa dostane do parlamentu, bez neho neurobia vládu. Vylúči aj nás a dobre vie, že bez nás vládu neurobí. Rozumiete, čo to je za typ nového politika, ktorý ju chce robiť inak. Vylučuje dvoch a pritom obidvoch možno bude potrebovať. V politike musíte byť aj skromný. Prehltnúť niektoré tvrdšie vyjadrenia. Aj ja by som mohol na koaličných partnerov útočiť, ale dobre viem, že by som si nepomohol.

To je aj Matovičov problém. Pred voľbami 2016 vyhodil 150-tisíc letákov v maďarčine, aby nevolili mňa, ale SMK. Potom s nami chcel spolupracovať.

Ale pán Beblavý vás nevylúčil.

Pán Beblavý nie. Dokonca sme sa v jednej relácii zhodli na zákone o hymne. Hovorím, pán Beblavý je v politike sedemnásť rokov a dobre vie, ako opatrne sa treba vyjadrovať a formulovať názory. Dnes môžem povedať, že s týmto nie a nabudúce bez neho neurobím jeden krok. Nám stačilo len to, že sme hovorili, že si vieme predstaviť vládu bez Smeru, len voliči volili tak ako volili. Nedalo sa. Buď šesťkoalícia, alebo táto vláda. Nakoľko sa SNS rozhodlo, že do takejto širokej koalície nejde bola možnosť buď predčasných volieb, alebo tejto vládnej koalície. Každý hovorí, že sme oklamali voličov. Neoklamali sme. My sme si vedeli predstaviť vládu bez Smeru, voliči nie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Keď si odmyslíme predvolebné roztržky, koalícia PS/SPOLU má reálne v prieskumoch okolo 16 percent a je druhou najsilnejšou stranou. Myslíte si, že majú reálnu šancu poraziť Smer? Teraz je medzi nimi rozdiel možno zhruba tri percentá.

V tejto rovnici je toľko neznámych, že sa to nedá povedať. Koľko toho ešte vyjde na povrch? Zoberte si teraz tie Kočnerove SMS-ky. Neviem, čo všetko ešte vyjde. Aj na jednej, aj na druhej strane môže vyjsť niečo, čo poškodí tej strane. Preto by som sedem mesiacov pred voľbami nešpekuloval, kto koho porazí a kto bude víťazom a bude mať šancu vyskladať vládu.

Zatiaľ to naozaj vyzerá na koalíciu zhruba šiestich strán, no na druhej strane ani súčasná koalícia nemá podľa prieskumov dostatok hlasov na zostavenie vlády.

Je to tak.

Opäť sa hovorilo v kuloároch aj o možnosti, že Robert Fico by bol schopný ísť aj do koalície so stranou Mariana Kotlebu ĽSNS. Počuli ste niečo o tom? Resp. ak sa objavila táto informácia, pýtali ste sa na to Fica?

Ja som dosť dlho v politike, aby som sa nezaoberal s JPP informáciami. Ja s ĽSNS vylučujem akúkoľvek spoluprácu.

Po tom všetkom sa vás predsa len spýtam. Šli by ste teraz do koalície so Smerom?

Každá strana, ktorá osloví voličov s programom, chce zrealizovať program. Vtedy, keď sme šli do koalície, nevedeli sme, že bude vražda. Nevedeli sme, že sa odhalia takéto prepojenia. Dá sa povedať, že za tých istých okolností by sme sa snažili byť vo vláde a zrealizovať náš program. Zoberte si koľko sme pomohli dôchodcom a využívajú to. Sľúbili sme pomoc mladým, zdvojnásobili sme daňový bonus pre deti do šesť rokov, to je pomoc mladým, od júla je štartovacia pôžička 15-tisíc. To je pre mňa dôležité. Keď sme boli v Radičovej vláde bojovali sme so SaS-kou za to, aby si podnikatelia a živnostníci z daní z príjmov mohli paušálne odpísať 40%. V tejto vláde sme tých 40% zvýšili na 60%, čím sme podstatne znížili daňové zaťaženie hlavne živnostníkom, malým a stredným podnikateľom. Sú tu konkrétne výsledky, ktorými ste pomohli našim voličom.

Viem, že ste povedali, že sa nebudete pred voľbami vyjadrovať k tomu, s kým áno a s kým nie. Vylúčili ste však ĽSNS. Je strana, s ktorou by ste za žiadnych okolností do vlády nešli.

Nebudem sa vyjadrovať (smiech).

Okrem existujúcich strán tu máme nové, stále hypotetické strany Tomáša Druckera a Štefana Harabina, no veľkou novinkou je projekt Vladimíra Mečiara, v ktorom síce možno nebude, ale pomáhal ho zakladať. Pre vás je to možno zvláštna otázka, ale mal by sa vrátiť na politickú scénu?

Môj názor je, že nie. Viem, čo všetko urobil. Viete, mladí ľudia ako Šeliga či Farská... keď sa ich pýtali na to, či si pamätajú obdobie mečiarizmu, nepamätajú sa. Boli oveľa mladší. Nikto si nepamätá, ako sme bojovali proti mafii, napríklad dunajskostredskej. Ešte aj granát mi hodili na auto, ale netrafili. Vyhrážali sa mi, dostával som listy, že mi unesú dcérku... bojovali sme proti mafii a dnes spievajú tí, čo prežili a sú zavretí. To bolo obdobie mečiarizmu. Oni vytvorili, keď to tak poviem, dnes je to moderné, mafiánsky štát. Aj Kiska hovorí o mafiánskom štáte. Štát mafie tu bol vtedy, keď podnikal. Vtedy sa neozval. Ja si to pamätám, lebo som s nimi mal obrovský problém. Že obkľúčili moju rodinu v Dunajskej Strede? Ja viem, čo to je bojovať s mafiou. Všetko bolo prepojené. Presne poznám, čo urobil Mečiar. Ja si jeho návrat neprajem, ale rozhodnú voliči.

Myslíte si, že má šancu?

Keby som mal krištáľovú guľu, tak vám poviem (smiech). Ale nemám ju a nie som ani čarodejník, takže dopredu vám neviem povedať.

A čo strana Tomáša Druckera? Ešte ju oficiálne neoznámil, ale pani Kurilovská sa vyjadrila, že s ním rokuje. Opozícia ho odsudzuje, že zlyhal vo vedení dvoch ministerstiev a Robert Fico sa vyjadril, že si choval na prsiach hada.

Každý si môže založiť politickú stranu za určitých podmienok. Či bude mať reálnu šancu, o tom budú rozhodovať voliči. Aký bude mať program, či ich osloví, akých bude mať okolo seba ľudí... Preto stále hovorím, že je to rovnica s viacerými neznámymi. Pokiaľ ich nepoznáte, nebudete vedieť výsledok. Momentálne sa nedá predpokladať ani to, ako dopadnú súčasné parlamentné strany.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Drucker sa rozprával aj s jedným z vašich politikov – s pánom Fedorom. On vám niečo spomínal?

On nie. Ja viem o tom, že je z jeho strany (Druckerovej, pozn. red.) snaha o pani Cséfalvayovú. To sú ľudia zo Siete, ktorých sme po rozpade strany prichýlili. Je to ich rozhodnutie. Pani Cséfalvayová sa vyjadrila, že keď sa rozhodne odísť, ja budem prvý, kto to bude vedieť. Zatiaľ nepovedala nič.

Spomínali ste mafiánsky štát. Za dva roky sa odkrylo množstvo vecí – prepojenie mafie na úrad vlády, prepojenia na políciu, komunikácie Kočnerom a Bödörom, medzi Alenou Zsuzsovou a viacerými politikmi, lustrácie novinárov a ďalšie veci. Ako hodnotíte tieto informácie? Sú to naozaj vážne veci, ktoré nie sú ešte dokázané, nikto nebol odsúdený, ale je už niekoľko obvinených.

Hodnotím to tak, že sme spravili dobre, keď sme nevystúpili z koalície a neboli predčasné voľby.

Prečo?

Lebo keby boli predčasné voľby, tak miesto toho, aby polícia začala robiť a aby sme prijali zmeny vo voľbe šéfa polície, čo sa podarilo, tak policajný prezident, ak chce urobiť prácu bez zásahu politikov, tak by slúžil dvom vládam. Z tohto hľadiska nástupom súčasného policajného prezidenta pána Lučanského sa pohli veci. Od tej doby Bašternák, Kočner aj ďalšie veci, ktoré sa pomaly odkrývajú, jednoznačne dokazujú, že vedenie polície sa zmenilo a je snaha to riešiť. Problém je vždy v tom, že niekto vynáša informácie účelovo. Pýtali sa ma, čo hovorím na to, že vyšli tie SMS-ky. Povedal som prepáčte, to je váš problém, problém médií. Okamžite sa obrátite na politika a ten do toho nemá čo hovoriť. Na to je orgán činný v trestnom konaní. Na základe čoho ja môžem vedieť, že to, čo si prečítam, je pravda? Ja viem, že ani SaS-ku nepovažujú za nové tváre, ale práve táto strana je dôkazom toho, ako sa dá uzurpovať moc.

Jedna poslankyňa zo SaS si vedľa mňa sadla, počas toho, ako som viedol schôdzu a povedala mi, že „vám budeme veriť len vtedy, ak dáte zavrieť nejakého Smeráka“. Pozrel som na ňu a spýtal som sa, či ja ako osoba. Vraj áno. Politik nemôže byť v jednej osobe vyšetrovateľ, sudca, prokurátor... Pani poslankyňa ide vykonávať neplatné súdne rozhodnutie a zobrať otcovi dieťa. Kde sme sa dostali? Toto ja odmietam. Politik by nemal komentovať veci, ktoré sa týkajú trestnoprávnych konaní. Ja neviem, či mojím komentárom nepomôžem jednej alebo druhej strane. To sa robí posledné dva roky, je to nebezpečný trend.

Čo sa týka uniknutých komunikácií a informácií celkovo, ktoré sa objavili. Dá sa to brať aj ako verejný záujem. Je zverejnená časť konkrétnej komunikácie.

Preto je to problém. Ja vám môžem povedať, ako sa dá časť komunikácie zmeniť tak, aby ste z toho vy vyšli v zlom. Vynechám napríklad nejaké dve veci. Ja neviem, čo v tom bolo. Jedno je isté. Áno, je vo verejnom záujme, aby sa takéto vzťahy odhalili. Vzťahy ekonomicky silných ľudí s politikmi alebo policajtmi, aby sme vedeli, kto v skutočnosti mal vplyv v tomto štáte. Na náš nikto nemá takýto vplyv, ani z Maďarska, ani zo Slovenska.

Ak hovoríme o vplyve, sú tu naozaj dôkazy, že istí ľudia mali vplyv na nejakých ľudí v Smere.

Bohužiaľ.

Jedným z nich je aj Marian Kočner, ktorý je momentálne obvinený a sedí vo väzbe. Vy ste sa s ním pred rokom stretli na dovolenke na Maldivách.

Ja si na to spomínam tak, že médiá to proti mne účelovo zneužili. Zoberte si, že idem s manželkou a ďalšími priateľmi prvýkrát na takúto dovolenku, lebo sme mali obaja 60 a 35 rokov spolu. Boli sme na dvoch ostrovoch, lebo sme tam neboli a chceli sme vyskúšať oba. Keď sme prešli na ten veľký, tak pri raňajkách sme sa stretli (s Kočnerom, pozn. red.). Pozdravil ma, ja som ho odzdravil, pár viet a tak ďalej. Okamžite o tom začali novinári nekorektne písať, že Bugár bol na dovolenke s Kočnerom. Prepáčte, ale ktorý blbec môže toto považovať za to, že som s ním bol na dovolenke. Že som sa stretol s ním, to áno, to je pravda. No nie preto, žeby som chcel. SMK vtedy dokonca začalo rozširovať to, že Soros mi platí tú dovolenku, aby som sa tam s Kočnerom dohodol, ako zložiť túto vládu. Prepáčte. Neviete, ako to škodí mne alebo manželke. Považujem to za špinavosť.

Prehodili ste s ním pár viet. Predtým ste sa s ním poznali? Myslím osobne.

Nie. Ja som ho poznal z médií. Videl som fotku.

Predpokladám, že ste vedeli, kto to je.

Samozrejme.

Keď ste teda vedeli kto to je, na Slovensku je ťažké nevedieť to, vedeli ste aj o jeho vplyve?

Nie. Keďže som sa nestretával ani s ním, ani s niektorými Smerákmi, ktorí s ním mohli alebo môžu mať veľmi kamarátsky vzťah, ani by som to nemohol vedieť. Musel by som sa s nimi stretávať.

A po vražde? Potom, čo sa začalo všetko odhaľovať. Nejakým spôsobom ste sa o to, nechcem povedať, že zaujímali... Riešili ste jeho vplyv?

Nie. To je to, čo stále hovorím. Politik by mal robiť politiku a vytvárať zákony, na základe ktorého je možné odhaľovať aj takéto veci. Orgány činné v trestnom konaní, samozrejme, musia konať.

Ale pokiaľ je tam napojenie na člena alebo členov jednej zo strán vašej koalície. Je to vážne. Neriešite to?

Ešte raz, vy mi nerozumiete.

Ja vám rozumiem.

Nerozumiete. Hovoríte, že „pokiaľ“ je tam. Orgán činný v trestnom konaní už povedal, že je to tak? Nie. Prečo by sme to mali riešiť? Môžete zasiahnuť do vyšetrovania? Nedajbože kvôli tomu, že „možno“ alebo „pokiaľ“ rozbijeme koalíciu?

Ja vám rozumiem, že to nie je oficiálne potvrdené políciou. Hovorím o tom, že vy v koalícii musíte vychádzať ako strany. Keď sa také niečo odhalí, budete naozaj čakať, až kým to potvrdí polícia? Vás to vnútorne „neštve“, aby ste sa na to opýtali?

Samozrejme, že štve. Pani redaktorka, vy absolútne nechápete, ako funguje vládna koalícia. To, že sa pýtate na niektoré veci, neznamená, že to vyriešite. Že ma to štve, no samozrejme. Za predchádzajúce vládnutie Smeru, my tu máme ako keby vyryté, že je to aj naša zodpovednosť. Veď my sme neboli vo vláde vtedy, keď prijímali rôzne rozhodnutie. Keby sme neboli teraz v tejto vláde, tak už dávno je prijatý zákon o médiách. My sme povedali, že nie sme ochotní podporiť, to čo chcú.

Štve ma to. Štve ma aj to, že sme museli zakročiť vtedy, keď sa zistilo, aké môže byť prepojenie mafie na úrad vlády. Kto to riešil? Ak máme niečo v rukách, čo sa dá vyriešiť hneď, tak konáme. Boli to Trošková a Jasaň. Ale v týchto veciach čo máte v rukách? Nič. Ak politici to budú riešiť, dopadnete tak, ako hovorila väčšina poslancov SaS. Bojím sa, kam sa môže Slovensko posunúť. Momentálne je veľká emócia, treba zmenu. Bude však tá zmena k lepšiemu? Sú tí, ktorí zmenu predstavujú, dostatočne zodpovední, aby vedeli, čo sa od nich očakáva? Ak sa to raz pokazí, v tom momente bude ĽSNS bude silnejšia, a to je potom ich zodpovednosť.

Na záver trocha odľahčene. Na čo sa plánujete sústrediť najbližšie dni? Predpokladám, že to bude spojené s voľbami.

Teraz sú dni obcí, takže každý týždeň sme vonku v nejakých obciach. Aj tento víkend sa chystám von. Robíme to každý rok, takže to nie je nič nové. Ešte mám nejaké stretnutia s priateľmi, ktorých som zanedbal. Samozrejme, od septembra by sme sa chceli sústrediť na volebnú kampaň.

Na čo sa plánujete primárne zamerať? Aký ste si dali ako strana cieľ?

O tom ešte nebudeme informovať, lebo najprv musí rozhodnúť Republiková rada, ale určite to budú oblasti, ktorými sme sa zaoberali aj doteraz a kde ešte vidíme reálnu šancu to posunúť k lepšiemu. Ostatné veci uvidíme.

A v prípade neúspechu ste pripravený ísť do „politického dôchodku“?

Už som na to odpovedal. Myslím si, že aj občania si musia uvedomiť jednu vec. Vždy maďarské strany, aj tie, v ktorých som bol predtým, aj Most-Híd, prispeli k demokratizácii spoločnosti. Bez nás ani EÚ ani NATO by neboli. Spomínal som Mečiarove amnestie a tak ďalej. Tvrdím, že sme prispeli k demokratizácii, že sme za desať rokov dokázali znížiť slovensko-maďarské napätia. Takáto strana bude v parlamente chýbať. Ja som rozhodnutý a nikto ho nezmení, pokiaľ by sme dopadli veľmi zle. Predpokladám však, že spravíme všetko preto, aby sme dopadli dobre.