VIDEO SaS výrazne kritizuje ťažbu zlata na Slovensku: Za kilogram vraj štát získa iba 16 eur

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS obvinila Obvodný banský úrad (OBÚ) v Banskej Bystrici z nečinnosti pri vymáhaní poplatku za ťažbu zlata súkromnou spoločnosťou v Hodruši-Hámroch. Pri ročnej ťažbe vo výške približne 500 kilogramov zlata by mala podľa SaS firma odviesť štátu približne 400.000 eur. Ťažbári však podľa liberálov neoprávnene využívajú výnimku v zákone na zníženú sadzbu odvodu a štátu odvádzajú iba 8000 eur ročne.

VIDEO Tlačová konferencia strany SaS

"Ak by tí, ktorí na Slovensku zlato ťažia, odvádzali poplatok tak, ako je v zákone napísané, platili by 400.000 eur. Namiesto toho platia iba päťdesiatinu tejto sumy, teda 8000 eur za vyťaženie 500 kilogramov zlata ročne. To vychádza na 16 eur za kilogram," upozornil predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poplatok za ťažbu zlata je podľa SaS stanovený na päť percent z tržieb po odpočítaní nákladov na ťažbu, firma však využíva výnimku, ktorá platí už viac ako 15 rokov pre ostatné kovy s výnimkou zlata a striebra. Poplatok je v tomto prípade iba 0,1 percenta.

Vinia úrad v Banskej Bystrici

Vinu za tento stav dávajú liberáli OBÚ v Banskej Bystrici. Ten podľa nich nekoná a tento stav dlhodobo prehliada napriek tomu, že má k dispozícii všetky podklady. Zlato sa totiž oficiálne v obci neďaleko Kremnice neťaží, povolenie má spoločnosť iba ťažbu ostatných kovov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Do zahraničia sa tak zo Slovenska vyváža koncentrát kovov, z ktorého sa vyseparuje spomínaných 500 kilogramov zlata. Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Karola Galeka je však ťažba zlata v tomto prípade najvýnosnejšia a prináša najväčšie tržby. SaS sa obráti na Najvyšší kontrolný úrad, aby ťažbu zlata preveril. Pokiaľ neuspejú, plánujú tému otvoriť v pléne NR SR.