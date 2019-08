Liberáli považujú mimoriadny kongres strany za nevhodný, ozýva sa z SaS

„Mimoriadny kongres považujem v tomto predvolebnom čase za mimoriadne nevhodný nápad. Len ťažko sa dá porozumieť tomu, z akého dôvodu bol zvolaný. Podľa stanov by mali mimoriadnemu kongresu predchádzať mimoriadne okolnosti. Takéto udalosti nikto z nás neeviduje," uviedla predsedníčka parlamentného poslaneckého klubu SaS Natália Blahová a dodáva, že súčasný líder SaS Richard Sulík nemá v súboji o predsednícke kreslo žiadneho vyzývateľa. „Všetci rešpektujeme jeho platný mandát predsedu," povedala Blahová.

Poslanec NR SR Jozef Rajtár je presvedčený, že SaS je demokratická strana, v ktorej vedia diskutovať o rôznych veciach. „Teraz je otázka, či je toto vhodný čas na zmenu lídra. Toto si nemyslím. Líder strany sa má voliť riadne v júni 2020," povedal s tým, že v každom prípade, keď je návrh na mimoriadny kongres, je vhodné o tom diskutovať. Zároveň však vyjadril názor, že teraz sa treba sústrediť najmä na predvolebnú kampaň. O tom, či kongres v septembri bude, by mala včas rozhodnúť Republiková rada SaS.

Poslanec za SaS Martin Klus ako nečlen strany býva na kongresy pozývaný ako hosť. „Pokiaľ takéto pozvanie dostanem aj na mimoriadny kongres, využijem ho. Vzhľadom na moju pozíciu tímlídra a člena poslaneckého klubu je pre mňa dôležité byť súčasťou diskusie a doposiaľ som takúto príležitosť vždy rád využil," uviedol. Na sociálnej sieti Facebook sa vyjadril, že ho informácia o mimoriadnom kongrese v prvom okamihu zaskočila.

„No podobne ako v prípade "odchodu" Lucie Ďuriš Nicholsonovej, sa to po krátkom čase ukázalo ako búrka v pohári vody. Jasné vyjadrenia podpredsedov potvrdzujú moje dlhodobé stanovisko, že vážne zmeny sa nemajú konať pár mesiacov pred voľbami a som rád, že je v SaS v tomto smere konsenzus. Z môjho pohľadu je líder jasný a nespochybniteľný. To verím v rámci konštruktívnej diskusie potvrdí aj kongres a my sa budeme môcť v pokoji sústrediť na to, čo od nás očakávajú občania - ponúknuť, vysvetliť a následne realizovať najlepší program a priniesť zmenu, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje," napísal Klus.

Poslanec Miroslav Ivan počká na oficiálnu pozvánku na mimoriadny kongres aj s programom a zoznamom kandidátov. Až potom dá k téme svoje stanovisko. Podpredsedníčka strany Jana Kiššová na Facebooku reagovala s tým, že nemá v pláne kandidovať na post predsedníčky strany a ani nemá informáciu, že by niekto iný zo strany chcel kandidovať. „Predseda SaS má riadny mandát do roku 2020 a toto nikto nespochybňuje," napísala. Okrem toho je presvedčená, že „odvolávať a voliť predsedu strany pár mesiacov pred voľbami je mimoriadne nerozvážne a môže to strane veľmi ublížiť".

„Miesto toho, aby sme sa sústredili na čo najlepší výsledok vo voľbách a dali voličom istotu, že sme skúsená a zodpovedná strana schopná prevziať zodpovednosť, zneistíme našich voličov a vyšleme von práve opačné a zmätočné signály, pretože každý pochopí, aká má byť pointa tohto mimoriadneho kongresu. A to teda nie je "nič moc"," dodala Kiššová.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko ešte v pondelok potvrdil, že za predsedu strany na mimoriadnom septembrovom sneme kandidovať nebude. Napísal to na svojom facebookovom profile. Potvrdil tiež, že zvažoval, že by sa po vypršaní riadneho štvorročného mandátu súčasného predsedu Richarda Sulíka o funkciu uchádzal. Galko tiež tvrdí, že si myslel, že otázku predsedu a volebného lídra majú v strane do júna 2020 uzavretú.

Spravodajský portál Aktuality.sk v pondelok informoval, že Richard Sulík zvolal na 7. septembra mimoriadny snem. „Je dôležité, aby sa členovia mohli demokraticky vyjadriť a preto som sa rozhodol zvolať mimoriadny kongres, ktorý bude 7. septembra," vyhlásil pre Aktuality.sk Sulík. Argumentoval, že ak členovia SaS chcú vidieť na jeho mieste niekoho iného, budú sa tak môcť rozhodnúť ešte pred parlamentnými voľbami. Tie by mali byť 29. februára 2020.

„Všetky možnosti sú na stole. Potom sa to však už musí definitívne skončiť. Vyšleme voličom jasný signál, kto bude predsedom. A ten musí mať jasnú podporu všetkých členov," uviedol líder SaS pre Aktuality. Portál takisto pripomína, že Sulík zvolal mimoriadne snem aj pred tromi rokmi. Vtedy sa ako o možnom Sulíkovom súperovi hovorilo o Jozefovi Mihálovi, ktorý je dnes v strane Spolu.