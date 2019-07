Favoritom na šéfa diplomacie je Šefčovič: Nemecká ministerka má byť na čele Európskej komisie

Utorkové rokovania sa mali pôvodne začať o 11.00 h, neskôr ich postupne kvôli neformálnym rozhovorom postupne odkladali a nezačali sa ani v ostatne oznámenom čase o 14.00 h. Balík nominácií, ktorý sa v priebehu skorého popoludnia v Bruseli spomínal najčastejšie, obsahoval aj meno liberálneho belgického premiéra Charlesa Michela ako možného predsedu Európskej rady. Francúzska šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová by sa mohla podľa týchto informácií postaviť na čelo Európskej centrálnej banky (ECB).

V súvislosti s funkciou predsedu Európskeho parlamentu sa hovorí o šéfovi európskych socialistov Sergejovi Staniševovi z Bulharska a tiež špicenkandidátovi ľudovcov (EPP) v májových voľbách do Európskeho parlamentu Manfredovi Weberovi. Ak by sa však predsedníčkou Komisie stala von der Leyenová, je nepravdepodobné, že ďalší Nemec by dostal inú vrcholnú pozíciu v štruktúrach EÚ. Ursula von der Leyenová by sa stala prvou ženou na čele eurokomisie v histórii.