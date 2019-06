Zmeny pravidiel pre politické strany: Kvôli nim nie je nutné viesť diskusiu, tvrdí premiér

„Je to zákon o politických stranách a kampaniach, tak kto iný, ako strany, by sa k tomu mal vyjadrovať," novinárom to povedal po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti. Reagoval tak na to, že parlament expresne rýchlo schválil zmeny pravidiel pre politické strany. „Osem mesiacov pred voľbami nie je taká dramatická vec, že by sa teraz na to nestihol niekto adaptovať. Ide len o ohraničenie limitov, nie je to zásah do politickej činnosti strany či kampane. Parlament sa rozhodol, že povie, koľko miliónov eur by malo natiecť do politickej strany. Ja na tom nevidím nič zlé," dodal predseda vlády.

Novelizuje sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách. Cieľom návrhu koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer-SD je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.

Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb. Predseda NR SR Andrej Danko na dnešnom brífingu povedal, že zmeny volebnej kampane nie sú namierené proti nikomu. Zmenami zákonov sa ustanoví maximálna suma ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena, na sumu 10 000 eur. Politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky bude môcť prijať najviac 3 500 000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.