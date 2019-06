Pellegrini: Na oslavách SNP sú najdôležitejší tí, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny

BRATISLAVA - Na oslavách Slovenského národného povstania (SNP) sú najdôležitejší tí, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny. Po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti to novinárom povedal premiér Peter Pellegrini. Reagoval tak na to, že predseda parlamentu Andrej Danko pozval na oslavy SNP bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

„Ja ako predseda vlády pozývam na oslavy hostí na úrovni predsedov vlády. Budeme radi, ak príde čo najviac ľudí. Oslavy však nebudú pretekmi, koľko zahraničných hostí príde. Sú to oslavy tých, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny. Ak tam budú oni, budem rád, pretože to sú najdôležitejší ľudia," vysvetlil premiér.

Danko bol začiatkom júna na návšteve Bieloruska a podľa Pellegriniho býva zvykom, že aj ich predstaviteľ príde na Slovensko. „Partnerom prezidenta je pani prezidentka. Jej vyjadrenie bolo jasné a nemám potrebu to ďalej komentovať," povedal predseda vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že vyslala signál, že pozvanie od nej nešlo. „Vyslali sme do Bieloruska signál, že pozvanie nebolo poslané z úradu prezidentky. Nie je to pozvanie odo mňa. Prezidenta by mal pozvať prezident,“ povedala Čaputová dnes po podpise spoločného vyhlásenia troch najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnej politike SR.

Predseda NR SR Andrej Danko trvá na pozvaní bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na augustové oslavy SNP. Informoval o tom dnes jeho hovorca Tomáš Kostelník. Danko zároveň vyzval na to, aby sa tieto oslavy Slovenského národného povstania nepolitizovali. "Toto pozvanie navyše protokolárne neslúži na oficiálnu návštevu na najvyššej úrovni, je to účelové pozvanie na konkrétne podujatie. V prípade, že pán Lukašenko akceptuje pozvanie, predseda parlamentu Andrej Danko ho prijme ako svojho osobného hosťa," uviedol Kostelník v tlačovej správe.

Denník N dnes informoval, že predseda NR SR na svojej uplynulej návšteve Bieloruska pozval bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na oslavy SNP. Podľa diplomatickej tradície však prezidenta môže pozvať prezident, premiéra premiér a predsedu parlamentu predseda parlamentu, pokiaľ sa ústavní činitelia nedohodnú inak. Podľa Denníka N Danko svoje pozvanie nekonzultoval ani s prezidentkou, ani s premiérom, ktorý oslavy organizuje, ani s rezortom diplomacie. Okrem pozvánky do Minsku Slovensko ústami predsedu vlády Petra Pellegriniho pozvalo aj ruského premiéra Dmitrija Medvedeva a prezidenta Vladimíra Putina.