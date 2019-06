Voľba sudcov mala byť úspešne ukončená: Slovensko má podľa premiéra dôležitejšie problémy

Pellegrini pripomenul, že sám odchádzal z rokovania Koaličnej rady s tým, že vládne strany sú dohodnuté na piatich menách. Tento počet spomínali viacerí poslanci počas celého dňa. NR SR však v podvečernej voľbe vybrala iba štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Editu Pfundtner, pričom do požadovaného počtu 18 kandidátov chýbajú stále štyria. Celý proces, vrátane verejného vypočutia, sa tak zopakuje po piatykrát po letnej prestávke v septembri.

"Vidíte aj tie reakcie ľudí. Už ich to nebaví a ani tomu nerozumejú, že čo sa to vlastne v tom parlamente deje," povedal Pellegrini. Ústavný súd SR funguje od februára v značne obmedzenom režime, keď fungujú iba dva trojčlenné senáty. Viacerí ústavní právnici varujú, že košickej inštitúcii aj napriek oklieštenému personálnemu stavu neubúda množstvo práce. Obdobné stanovisko vydal pred nedávnom aj ústavný súd, ktorý informoval, že pribúda nepridelených vecí. V súčasnosti chýbajú šiesti sudcovia z trinástich.

"Mňa to osobne mrzí, pretože sa z toho robí väčší problém, aký to v skutočnosti je. Nezostáva mi nič iné, ako dúfať, že na tej septembrovej schôdzi NR SR to bude konečne vyriešené. Prepáčte, ale už to nie je iba otázka parlamentu, ale aj ľudia sa pýtajú, prečo to tak vyzerá," dodal premiér. Podľa jeho slov je voľba sudcov čisto v réžii zákonodarcov.

"Ja to musím rešpektovať a neprináleží mi komentovať rozhodnutia poslancov NR SR, ale mrzí ma to, myslel som si, že už v utorok to bude vybavené. Ja som odchádzal z utorňajšej Koaličnej rady s informáciou, že moji kolegovia idú voliť piatich kandidátov, takže som odchádzal spokojný. Žiaľ voľba dopadla tak, ako dopadla," doplnil.

Premiér nevedel konkretizovať, čo môže byť za neúspešnými štyrmi dvojkolovými pokusmi. Poslanci volili už osemkrát, zvolili iba 14 z 18 uchádzačov. Prezidentka Zuzana Čaputová viackrát avizovala, že bude ústavných sudcov menovať až z kompletného zoznamu. V poslednej voľbe naň pribudol okrem Edity Pfundtner aj expolitik Radoslav Procházka. "Neviem či tam nie sú tí kandidáti, ktorí by vyhovovali poslancom. Ide o politický akt, preto je potrebná nejaká dohoda, bez nej to jednoducho nejde. Je to však už na škodu veci, lebo aj keď ide leto, mohli sme mať túto kapitolu uzatvorenú a venovať sa dôležitejším veciam, ktoré trápia túto krajinu," uzavrel Pellegrini.

K zvoleniu boli blízko v utorok 25. júna aj dvaja sudcovia z Najvyššieho súdu SR - Libor Duľa a Peter Melicher. Obom však chýbali dva hlasy. Poslanci budú hľadať ďalších sudcov v septembri, pričom dve koaličné strany Most-Híd a Slovenská národná strana (SNS) hovoria o verejnej voľbe. Tá bola zásadným problémom pre Smer-SD. Ústava SR nepozná časový rámec, v ktorom musia byť chýbajúci sudcovia zvolení. Ústavný súd SR tak môže v súčasnom stave fungovať aj celé mesiace či roky.