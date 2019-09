Vláda opäť v uliciach: Vo výjazdových rokovaniach bude pokračovať v Giraltovciach

Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. októbra. Najviac financií – 300.000 eur - by malo ísť na zastrešenie zimného štadióna vo Svidníku.Giraltovce by mali získať od vlády 25.000 eur na rozšírenie tepelných rozvodov v materskej škole, rovnaká suma by mala ísť aj na modernizáciu školskej jedálne pri Základnej škole na Budovateľskej ulici. Na rekonštrukciu verejných svietidiel v miestnej časti Francovce by malo mesto získať 10.000 eur a na ukončenie environmentálnej záťaže na ulici Na Serpentínach zas finančnú čiastku 15.000 eur. Na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch v Giraltovciach by malo smerovať 50.000 eur.

Viaceré obce získajú finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov a domov kultúry i na obnovu miestnych ciest a komunikácií. Celkovo by malo byť podporených 104 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi, športové kluby a zväzy či občianske združenia.

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) vláda zasadala v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke.