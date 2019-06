Poslanci koalície i opozície sú s vystupovaním Čaputovej spokojní

Podľa Podmanického prezidentka pôsobí zatiaľ prirodzene, kompetentne a snaží sa nevyvolávať konflikty. "Má to naštartované dobre a veríme, že sa stane nadstraníckou prezidentkou," povedal Podmanický. Poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS) je zatiaľ s vystupovaním prezidentky spokojná. Verí však, že bude vystupovať naďalej "s protikorupčnou tvárou".

Poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina) poznamenal, že dávajú prezidentke na prejavenie minimálne 100 dní. "Pred týždňom sme mali inauguráciu. Minimálne tých 92 dní chceme počkať a pozerať sa v dobrom na to, čo robí," povedal Krajniak s tým, že praje Slovensku, aby sa mu počas jej prezidentovania darilo, a pokiaľ k tomu prezidentka prispeje, bude to dobre.

Milan Krajniak Zdroj: SITA/Jana Birošová

Poslanec NR SR Radovan Baláž (SNS) verí, že sa prezidentke bude dariť spájať, pretože Slovensko to v súčasnosti potrebuje. "Má predpoklady na to, aby prispela k tomu, aby sa situácia na Slovensku upokojila," povedal. Poslanci sa zhodli, že na jej chyby sa bude vždy poukazovať.

Podmanický uviedol, že Smer-SD bude mať snem v decembri. "My vnútrostranícky diskutujeme na rozličných úrovniach," povedal. Ako doplnil, "to, že to nevynášame von, neinformujeme médiá, neprepierame vnútorné veci navonok, tak to neznamená, že vnútorne nediskutujeme". Potvrdil, že každá strana či hnutie potrebuje väčšiu vnútrostranícku diskusiu a vždy je čo zlepšovať. Blahová poznamenala, že SaS je "zrelou stranou." Podľa nej liberáli už viac vnútrostraníckej diskusie neznesú, pretože diskutujú o všetkom.

Ján Podmanický Zdroj: SITA/Marko Erd

Baláž uviedol, že aj v SNS je stále čo zlepšovať. Krajniak si nemyslí, že Sme rodina padajú preferencie. "Som spokojný s tým, že naši voliči oceňujú na nás to, že to, čo sme im sľubovali, tak naozaj aj v parlamente robíme," poznamenal s tým, že v budúcich voľbách by mohli dosiahnuť lepší výsledok, ako to bolo v tých ostatných. Zároveň potvrdil, že Sme rodina má ambíciu ísť do vlády.

Poslanci NR SR sa vyjadrili aj k voľbe ústavných sudcov. Podľa Krajňáka "ak by bola len trochu vôľa hlasovať, tak sú tu kandidáti, ktorí môžu dostať cez 100 hlasov". Zároveň dodal, že ak sa Smer-SD rozhodne, že v utorok (25. 6.) pripustí voľbu, bude zvolený dostatočný počet kandidátov na členov Ústavného súdu SR. Podmanický tvrdí, že v Smere-SD majú vôľu zvoliť kandidátov na ústavných sudov a predpokladá, že sa tak v utorok stane. Baláž si myslí, že "nekonečná sága voľby ústavných sudcov už každého unavuje." Dodal, že je potrebné čím skôr zvoliť zvyšných kandidátov. Zároveň verí, že poslanci budú v utorok hlasovať zodpovedne a nebudú opäť niektoré hlasy neplatné. Blahová poznamenala, že niektorí poslanci "zámerne sabotovali voľbu" nesprávnym hlasovaním.