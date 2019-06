KDH sa definitívne rozhodlo: Do volieb pôjde hnutie samostatne, reagoval aj Matovič

„KDH ponúka spoluprácu a miesta na kandidátnej listine osobnostiam, ktoré zdieľajú hodnoty kresťanskej demokracie a sú stotožnené s programom KDH,“ uvádza sa v uznesení zo zasadnutia. O tom, že KDH pôjde do parlamentných volieb samostatne, rozhodlo podľa Hlinu to, že Slovensko potrebuje konzervatívnu silu.

„Čelíme veľkej prívalovej liberálnej vlne, a na to, aby sme to vyvážili, Slovensko potrebuje nevyhnutne konzervatívnu slovensko-demokratickú silu, a tou je KDH. Aj to nás oprávňuje, aby KDH išlo do volieb samostatne,“ vysvetlil. Podľa Hlinu už hnutie má pre nadchádzajúce voľby svoju stratégiu, no veľmi dôležitým prvkom úspechu je podľa neho práve kandidačná listina, ktorá by mala byť špičková.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

KDH sa bude pri jej tvorbe riadiť modulárnym systémom. „Jedným z modulov budú aj starostovia a primátori alebo regionálni politici, ktorí boli doteraz mimo hry, ale teraz ich jasne a zreteľne chceme vtiahnuť do hry. Budú etablovaní na kandidátke s tým, že to budú nielen členovia KDH, ale aj ľudia, ktorí sympatizujú s našou stranou, ktorí sa chcú angažovať v politike a chcú dať tejto politike slušnú a jasnú tvár pre rozvoj celého Slovenska,“ povedal podpredseda hnutia Milan Majerský. V rámci ďalšieho modulu budú zase KDH reprezentovať ľudia, ktorí podľa Hlinu predstavujú silu kresťanského a konzervatívneho sveta.

Predseda KDH je hlboko presvedčený o tom, že sa mu podarí vyskladať veľmi dobrú kandidačnú listinu. „Budeme robiť na čo najlepšom volebnom výsledku, potenciál pre KDH je vysoký,“ poznamenal s tým, že ak sa KDH nedostane do parlamentu, do dvoch hodín odstúpi. „Urobíme, čo sa bude dať urobiť pre to, aby tu bola silná kresťanskodemokratická strana, Slovensko ju potrebuje, a my ňou budeme,“ povedal. Ako dodal, 150-člennú kandidačnú listinu by mala schvaľovať Rada KDH, ktorá bude mať zasadnutie 21. septembra.

Reagoval aj líder OĽaNO

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič rešpektuje rozhodnutie KDH ísť do volieb samostatne. „Na druhej strane si treba naliať čistého vína. KDH dosiahlo výrazne horší výsledok v eurovoľbách ako v predošlých (9,7 percenta verzus 13,2 percenta). Vtedy 13,2 percenta nestačilo v nasledujúcich voľbách na parlament (4,94 percenta). Z toho vyplýva, že súčasných 9,7 percenta rovnako zrejme stačiť nebude,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Matovič tiež varuje predtým, že o kresťanské hlasy sa budú uchádzať napríklad Marian Kotleba, Andrej Kiska, Štefan Harabin, Milan Krajniak alebo strana Kresťanská únia. „Obávam sa reálneho výsledku niekde okolo štyroch percent a bude mi veľmi ľúto, že potom bude zrejme vládnuť Fico číslo 4 len preto, lebo KDH nebolo schopné sa s nikým dohodnúť na spoločnom postupe,“ vyhlásil.

Matovič doplnil, že KDH taký výsledok nepraje, ale nepozrieť sa podľa neho realite do očí a žiť s pocitom vlastnej výnimočnosti voličom KDH a ani Slovensku neosoží. „Inak povedané, považujem toto rozhodnutie za nezodpovedný hazard s budúcnosťou Slovenska a, bohužiaľ, zvyčajne mám v takýchto odhadoch vývoja pravdu,“ dodal.