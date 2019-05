Andrej Kiska vymenoval dvanástich sudcov bez časového obmedzenia: Odobrila ich Súdna rada SR

Medzi vymenovanými je osem žien a štyria muži. Noví sudcovia budú pridelení na okresné súdy po celom Slovensku. Lucia Baštová posilní súd v Kežmarku, Denisa Bučková v Pezinku, Lenka Figulová v Spišskej Novej Vsi, Filip Gylányi v Bratislave, Marcela Holubová vo Vranove nad Topľou, Lucia Kallová v Starej Ľubovni, Tomáš Kelner v Bratislave, Jana Kurnotová pôjde na Okresný súd v Malackách, Emília Mišenková do Starej Ľubovne, Ján Pastirčík do Malaciek, Daniel Petričko do Michaloviec a Antónia Svičinová do Rožňavy.

Najviac budú posilnené Okresné súdy v Starej Ľubovni a Malackách, kam príde nová dvojica sudcov. Väčšina z nových sudcov pôsobila na súdoch v pozícii vyšší súdny úradník či vykonávala súkromnú advokátsku prax.

Menný zoznam sudcov

Lucia BAŠTOVÁ

Okresný súd Kežmarok

Denisa BUČKOVÁ

Okresný súd Pezinok

Lenka FIGULOVÁ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Filip GYLÁNYI

Okresný súd Bratislava II

Marcela HOLUBOVÁ

Okresný súd Vranov nad Topľou

Lucia KALLOVÁ

Okresný súd Stará Ľubovňa

Tomáš KELNER

Okresný súd Bratislava I

Jana KURNOTOVÁ

Okresný súd Malacky

Emília MIŠENKOVÁ

Okresný súd Stará Ľubovňa

Ján PASTIRČÍK

Okresný súd Malacky

Daniel PETRIČKO

Okresný súd Michalovce

Antónia SVIČINOVÁ

Okresný súd Rožňava