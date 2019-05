Účinnosť povinnej škôlky možno posunúť o rok: V prípade kapacitných problémov

V rozprave k návrhu novely školského zákona vystúpilo deväť poslancov, najmä opozičných. Poslanci NR SR Ondrej Dostál a Branislav Gröhling (SaS) v pléne vyčítali ministerstvu školstva, že návrh predložili namiesto neho poslanci vládnej koalície. „Samotný zákon by bol možno lepší, keby prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Všetko sa mohlo vydiskutovať," uviedol Dostál. Predseda školského výboru Petrák im oponoval tým, že cieľom predloženia návrhu ako poslaneckého je zrýchlenie procesu. „Kebyže ideme štandardným postupom, tak by sme boli schopní prijímať tento návrh až na konci volebného obdobia. Vtedy by už skôr išlo o volebný boj," vysvetlil.

Podľa poslankyne NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Anny Verešovej je predškolské vzdelávanie veľmi potrebné. Množstvo rodičov škôlku využíva, ale využíva to slobodne. „Odmietam zásah štátu do práv rodiny a do ich súkromia. Štát nesmie zasahovať do rodiny, ktorá je funkčná. Nadmerné zasahovanie porušuje práva rodiny," vysvetlila. Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová si myslí, že všetky problémy, ktoré vzniknú zavedením povinnej škôlky, bude riešiť až nová vláda. „Je to nezodpovedné. Zákon ste mali pripraviť na začiatku volebného obdobia," uviedla v pléne.

Ministerstvo školstva tvrdí, že predkladať návrhy zákona je právom každého poslanca NR SR a zároveň súčasťou jeho agendy. Rezort chce zavedením povinnej škôlky dosiahnuť zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach," dodalo ministerstvo.

Parlament sa na aktuálnej 45. schôdzi zaoberá návrhom koaličných poslancov Evy Smolíkovej (SNS), Ľubomíra Petráka (Smer-SD) a Pétera Vörösa (Most-Híd) o zavedení povinnej škôlky pre všetky päťročné deti. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020.