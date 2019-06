Petrík: Rodičia by mali dať dieťa do škôlky, len ak budú mať o to záujem

Simona Petrík

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Zákonní zástupcovia dieťaťa by mali umiestniť svoje dieťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík, ktorá na júnovú schôdzu parlamentu predložila návrh novely zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti.