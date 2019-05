Kotlebovi nikto ruku nepodá v Rusku ani v Amerike, tvrdí Danko

„Marianovi Kotlebovi v Rusku, Nemecku ani v Amerike, ani nikde inde ruku nepodajú, keď sa dozvedia o uniforme, do ktorej sa (v minulosti) obliekol,“ povedal Danko v diskusii na Tablet TV v narážke na uniformu pripomínajúcu úbor Hlinkových gárd, akú pred časom nosili viacerí dnešní členovia ĽSNS.

Dodal, že od mladého človeka nemôžeme očakávať, že bude mať automaticky rovnaké názory ako jeho otec, mal by ale zvážiť podporu strane, ktorá chce Slovensko izolovať vystúpením z Európskej únie. „To už dnes mladí ľudia nevedia, ako sa stálo v kolónach pri maďarských hraniciach,“ pripomenul colné kontroly, ktoré boli pred vstupom Slovenska do Európskej únie samozrejmé.

Danko sa považuje za politika, ktorý vie v prospech Slovenska využiť kontakty v zahraničí. „Viem ponúknuť kontakty v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Izraeli. V pondelok (6. 5.) som telefonoval s novým predsedom Knessetu Yuli - Yoelom Edelsteinom, ktorý je takisto môj priateľ. Mám dvere otvorené u Jaroslava Kaczynského v Poľsku, viete dobre o mojich vzťahoch v Rusku, Srbsku, Čiernej Hore, s Aleksandarom Vučičom a Milom Djukanovičom,“ povedal Danko.

Za veľkú česť považuje aktuálne pozvanie od predsedu ruskej Štátnej dumy Viačeslava Volodina do Moskvy, kde sa má 9. mája zúčastniť na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Témou rokovaní v Rusku bude medziparlamentná spolupráca a pripravovaná podnikateľská misia. „Mali sme dohodnuté pracovné stretnutie. Prekvapenie, ktoré mi pripravili ruskí kolegovia, je to, a pravdepodobne na to bol tento dátum nastavovaný, že sa dostanem ako jeden z mála a pravdepodobne ako jediný predseda parlamentu na prehliadku,“ odpovedal Danko na otázku načasovania stretnutia.

„Povedal som, že to neodmietnem. Tento rok je aj 75. výročie Slovenského národného povstania. Byť na 9. mája v blízkosti potomkov tých, ktorí nás oslobodili v druhej svetovej vojne, a pokloniť sa na Červenom námestí, to je naozaj silná vec. Nie je to ponúkané hocikomu. V minulosti tam bol napríklad srbský prezident Aleksandar Vučič alebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Budeme jeden z mála štátov, ktorý tam bude mať zastúpenie,“ dodal predseda SNS.

Človekom, ktorý v pravej chvíli dokázal všetky svoje celoživotné politické kontakty využiť v prospech Slovenska, bol podľa Danka víťaz celonárodnej ankety Najväčší Slovák Milan Rastislav Štefánik. „V tejto ankete bol aj určitý komerčný alebo mediálny prvok. Ale idea, aby si národ vybral človeka, s ktorým sa najviac stotožní, je pekná. A Milan Rastislav Štefánik je určite jedným z tých, ak nie jediným, ktorí v nej mali uspieť,“ povedal Danko.

„Keby nebol tragicky zahynul, aj Československá republika by bola iná vo vzťahu k Slovákom, aj boj s fašizmom v 30. rokoch by bol iný. Aj keď tam boli iné osobnosti, Andrej Hlinka a Martin Rázus, Slovákom taký človek ako Štefánik chýbal,“ poznamenal Danko.

Novela o štátnych symboloch

Na otázku, ako SNS zareaguje v prípade prezidentom vrátenej novely zákona o štátnych symboloch, Danko povedal, že jej cieľom bolo zabrániť grafickým experimentom so štátnym znakom. „Dávať hokejky do štátneho znaku by nedovolil žiaden štát. My sme prijali zákon, ktorý upravoval v prvom rade používanie štátnych symbolov, a toto bol len nafúknutý problém tých, ktorí by chceli znovu obnovovať maďarsko-slovenské vášne,“ reagoval na otázku, ako vníma protesty občanov, ktorí novelu považovali za zákaz spievania maďarskej hymny.

„Ak zákon znovu prejde v pléne národnej rady a bol by nejasný výklad okolo hrania a spievania hymny, bude novelizovaný vetou, ktorá jasne definuje hranie štátnej hymny iného štátu počas štátnych sviatkov,“ povedal Danko s tým, že zákon aj doteraz hovoril o tom, že v čase štátnych sviatkov sa hymny cudzích štátov hrajú iba v prítomnosti zahraničných delegácií. Počas všetkých ostatných dní v roku však môže každý hrať či spievať hymny iných štátov, kedy chce.

„Ctím každú národnostnú menšinu, každý národ, ktorý rešpektuje naše hranice, náš štát, našu suverénnosť a zvrchovanosť,“ zdôraznil Danko. Dodal, že hodnoty v Slovenskej republike vytvárajú aj národnostné menšiny. Koaličným stranám sa na pondelkovom rokovaní podarilo dosiahnuť kompromis v oblasti sociálneho balíčka, ktorý chcú spoločne ponúknuť občanom.

„Neviem, či ste zachytili konflikt Richarda Sulíka a Miroslava Beblavého pre bývalú členku, ktorá im za pol roka poprechádzala zo strany do strany a rozoštvala ich. Chcem na tomto príklade poukázať na to, že umenie vládnuť je umenie kompromisu,“ tvrdí Danko. Dodal, že všetci traja predsedovia koaličných strán, on, Robert Fico aj Béla Bugár, položili na stôl svoje predstavy a rokovali v pozitívnej atmosfére. „Musíte rátať s tým, že niekde ustúpiť môžete a niekde je vaša hranica, že už nemôžete. Musíte si vyčísliť dosahy,“ povedal Danko.

Dôchodcovia nebudú platiť koncesionárske poplatky

„Ja som nemusel ustúpiť z toho, že ľudia, ktorí zarábajú do 100.000 eur, aj živnostníci, budú mať 15-percentnú daň. Dôchodcovia nebudú platiť koncesionárske poplatky. Mladí ľudia, ktorí majú dieťa, budú mať nárok na päť týždňov dovolenky rovnako ako ľudia nad 35 rokov,“ uviedol na margo výsledkov rokovaní predseda SNS.

„Na zdravé potraviny bude DPH desať percent a budú športové poukazy pre rodiny. Ak vaše dieťa do 18 rokov športuje a vy si zo svojej mzdy vyčleníte financie do výšky 225 eur, zamestnávateľ vám môže dobrovoľne prispieť 275 eur. Štát z toho nebude brať odvody a dane,“ povedal. Dodal, že v pripravovanom zákone o športovom fonde by mala byť aj možnosť získať na športujúce a pravidelne trénujúce dieťa podporu priamo od štátu.

Princíp oslobodenia od daní podľa Danka platí aj pri rekreačných poukazoch či 13. plate, ktorý už SNS presadila v minulosti. „Podnikatelia môžu dať zamestnancom aj 13. plat, teda 500 eur bez odvodov a bez daní. Vyzývam všetkých podnikateľov, ktorí chcú vyplácať odmeny, že to nikdy nebude také zaujímavé ako teraz. Môžete dať 500 eur bez odvodov a daní, človek dostane 480 eur. To historicky nikdy nebolo,“ upozornil.

Na poznámku, že rekreačné poukazy spolu so zvýšenými príplatkami za nočnú a víkendovú prácu priniesli problémy v rezorte zdravotníctva, kde niektoré nemocnice tvrdia, že na to nemajú peniaze, Danko reagoval, že SNS je zodpovedná za tri rezorty a v každom z nich peniaze na rekreačné poukazy sú.

„Podporil som ministerku Lubyovú v boji za peniaze na rekreačné poukazy pre učiteľov. Ale vo všeobecnosti peniaze na rekreačné poukazy sú, ide len o rozpočtové opatrenia a otázku komunikácie nového ministra financií s ministerkou zdravotníctva. Oni to vyriešia,“ odhadol Danko.

Tvrdí, že jeho strana počas volebného obdobia zaviedla viacero pozitívnych zmien. „Živnostníci sa mohli tešiť zo zvýšených paušálnych výdavkov. Presadili sme zvýšenie minimálnej mzdy aj pre zamestnancov v štátnej správe. Už sa neplatia daňové licencie,“ povedal. SNS podľa neho podporila rekreačné poukazy aj pre policajtov a vojakov a po zvýšení učiteľských platov sa aktuálne budú upravovať aj platy vojakov.

Rekonštrukciu internátov brzdí stavebný zákon

Na margo meškajúcej rekonštrukcie internátov Danko povedal, že peniaze na ňu vyčlenené sú, školy však brzdia problémy s verejným obstarávaním a stavebným zákonom. „Vyčlenili sme 50 miliónov na opravu internátov,“ upozornil. „Musíme sa na úrovni vládnej koalície baviť o tom, že sa netreba báť veľkej zmeny stavebného zákona, verejného obstarávania, ale ani veľkých finančných zdrojov. Aby sme nedopadli ako pri internátoch, že dáme na ich opravu desiatky miliónov a školy ich nevedia opraviť,“ povedal Danko.

V nasledujúcom volebnom období má SNS v úmysle presadzovať ďalšie znižovanie daní. „Odvaha ako v Maďarsku, kde daň z príjmu právnických osôb znížili až na deväť percent, by nemala chýbať ani nám. Odvaha na zmenu systému podpory cestovného ruchu, na zriadenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Slovensko nemôže ostať skostnatené a zahľadené samo do seba a svojich politických hádok,“ zhrnul Danko.

Jednotkou na eurokandidátke SNS je prvý podpredseda strany Jaroslav Paška, ktorý už v minulosti v Európskom parlamente pôsobil, dvojkou je poslanec Karol Farkašovský a trojkou Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka. „Štvorkou je mladý Karol Konárik, päťkou mladý právnik Maroš Pavlovič, šéf mládeže SNS. Kandidátku uzatvára poslanec Tibor Jančula,“ povedal Danko. „Keď som menil a očisťoval SNS, ľudí som oslovoval na základe toho, aký máme k sebe vzťah. Sú to úžasní ľudia z hľadiska srdca a správania. Vidíte, že môj poslanecký klub je jednotný. Prešli sme si ťažkým obdobím, mali sme štyri roky tri percentá,“ reaguje predseda SNS.

„Skladali sme to nejako prirodzene, nie kariéristicky. Títo ľudia poznajú náš program, ktorým je Popradské memorandum. Jasne sme tam definovali naše myšlienky reformy Európskej únie, boja s nadnárodnými korporáciami,“ povedal Danko, podľa ktorého je práve Únia partnerom aj pre internetové giganty. „Kybernetická bezpečnosť je vážna vec, ktorú by EÚ mohla realizovať, takisto digitálna daň,“ povedal.

Treba sa rozprávať o spoločnej európskej armáde

„Do budúcna sa treba baviť o spoločnej európskej armáde. Lebo nie každý záujem USA rovná sa NATO a nie každý záujem NATO rovná sa USA. Francúzi a Nemci otvorene hovoria o spolupráci armád. Stavajú spoločnú lietadlovú loď, to nie je náhoda. Aj štáty V4 by mohli oveľa viac spolupracovať,“ navrhuje Danko.

Na druhej strane, migračná kríza podľa Danka ukázala aj určitú odtrhnutosť bruselskej byrokracie od reality. „Európsku úniu treba zreformovať a treba bojovať s nadnárodnými koncernmi. Treba zachovávať národnú suverenitu štátov a nepotláčať suverenitu v oblastiach, ktoré sme Bruselu neodovzdali,“ povedal.

Osobne dúfa, že nadchádzajúce eurovoľby zmenia EÚ pozitívnym smerom a aj do Európskej komisie sa dostanú charizmatické osobnosti schopné „si sadnúť s Trumpom či Putinom“. Európsku frakciu, do ktorej smeruje SNS, Danko zatiaľ definovať nechcel aj vzhľadom na to, že sa po voľbách očakáva vznik nových zoskupení. „Je to predčasné, počkajme, či budeme mať europoslanca, a potom vám poviem, s kým budeme spolupracovať. Ale budú to strany, ktoré uznávajú základné hodnotové veci,“ uzavrel Danko, ktorý vidí budúcnosť SNS medzi konzervatívnymi stranami.