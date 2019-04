Zahraniční Slováci budú môcť voliť prezidenta aj europoslancov: Ministerstvo chystá novelu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR pracuje na novele zákona, ktorá by umožnila voliť poštou zo zahraničia vo voľbách do európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta. V reakcii na žiadosť verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej o zmenu volebnej legislatívy, ktorá by priniesla možnosť voliť zo zahraničia pre všetky typy volieb to uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR.